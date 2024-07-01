Омбудсмен ХМАО обвинила мэрию в бездействии и подала на нее в суд

Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова подала в суд на мэрию Лангепаса из-за бездействия. Она сообщила журналисту URA.RU, что к ней обратились многодетные семьи, проживающие в микрорайоне 4 «а», которым администрация города с 2016 года обещала построить дороги, но так и не сделала этого.
«Мне поступило коллективная жалоба жителей Лангепаса с жалобой на отсутствие дорог на большей части территории микрорайона 4 „а“, где многодетным семьям в 2011-2013 годах предоставлены земельные участки под ИЖС. Как следовало из ответа администрации, строительство дорог приостановлено в 2016 году из-за дефицита бюджета. С 2017 года дальнейшие меры по строительству дорог не предпринимались. Обратилась в суд с административным иском к мэрии Лангепаса о возложении на нее обязанности организовать работы по завершению строительства дорог в микрорайоне», — прокомментировала Стребкова.
По словам югорского омбудсмена, департамент дорожного хозяйства и транспорта округа выделял субсидию на строительство проездов в 2016 году. Первый контракт выполнен полностью.
Однако в 2017 году аукцион на завершение строительства дорог не состоялся, и предусмотренные финансовые средства, выделенные на строительство автомобильных дорог в 4 «а» микрорайоне, по инициативе администрации города Лангепаса были перераспределены на ремонт дорог местного значения. «Усматривается бездействие администрации города Лангепаса по решению вопроса местного значения. Отсутствие или недостаточность бюджетного финансирования не освобождает органы местного самоуправления от решения вопросов, связанных с обеспечением жизнедеятельности населения», — добавила Стребкова.
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