Жена уральского экс-силовика, рассказавшего о могиле с тремя трупами, выиграла суд у МВД

Жена экс-участкового из Шали Золотко отсудила компенсацию у МВД

01 июля 2024 в 22:33 Размер текста - 17 +

Кристина Золотко отсудила десять тысяч рублей у шалинской полиции Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Экс-силовик обвинил руководство в сокрытии трех трупов и стал фигурантом уголовного дела Кристина Золотко, супруга бывшего участкового из поселка Шаля (Свердловская область) Юрия Золотко, рассказавшего о могиле с тремя трупами и ставшего фигурантом уголовного дела, отсудила у МВД десять тысяч рублей. Свердловский областной суд установил, что полицейские нарушили права Золотко во время опроса в 2022 году. Об этом URA.RU рассказала сама Кристина. «Свердловский областной суд вынес справедливое решение, установив, что мои права были нарушены сотрудниками шалинской полиции. Они запретили мне пользоваться помощью моего представителя при опросе. Пытались так оказать на меня давление и заставить дать показания против мужа», — пояснила Золотко. Облсуд отменил постановление Шалинского районного суда. Юрий Золотко публично обвинил начальство шалинской полиции в укрывательстве трех трупов в могиле. Следователи, проведя проверку в ОВД, подтверждений словам экс-участкового не нашли. После этого Золотко стал фигурантом уголовного дела. Его обвинили в избиении четверых человек (их ранее он задерживал, когда был при исполнении). СК пытался отправить Золотко в СИЗО, но суд сначала избрал ему домашний арест, а после назначил запрет определенных действий. Судебные разбирательства идут до сих пор. Все о деле неуступчивого силовика URA.RU собирает в отдельном сюжете. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Кристина Золотко, супруга бывшего участкового из поселка Шаля (Свердловская область) Юрия Золотко, рассказавшего о могиле с тремя трупами и ставшего фигурантом уголовного дела, отсудила у МВД десять тысяч рублей. Свердловский областной суд установил, что полицейские нарушили права Золотко во время опроса в 2022 году. Об этом URA.RU рассказала сама Кристина. «Свердловский областной суд вынес справедливое решение, установив, что мои права были нарушены сотрудниками шалинской полиции. Они запретили мне пользоваться помощью моего представителя при опросе. Пытались так оказать на меня давление и заставить дать показания против мужа», — пояснила Золотко. Облсуд отменил постановление Шалинского районного суда. Юрий Золотко публично обвинил начальство шалинской полиции в укрывательстве трех трупов в могиле. Следователи, проведя проверку в ОВД, подтверждений словам экс-участкового не нашли. После этого Золотко стал фигурантом уголовного дела. Его обвинили в избиении четверых человек (их ранее он задерживал, когда был при исполнении). СК пытался отправить Золотко в СИЗО, но суд сначала избрал ему домашний арест, а после назначил запрет определенных действий. Судебные разбирательства идут до сих пор. Все о деле неуступчивого силовика URA.RU собирает в отдельном сюжете.