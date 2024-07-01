Франция вышла в четвертьфинал Евро-2024, обыграв Бельгию

01 июля 2024 в 22:51 Размер текста - 17 +

Матч закончился со счетом 1:0 (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU Сборная Франции вышла в четвертьфинал Евро-2024, обыграв Бельгию со счетом 1:0. Единственный гол в матче был забит на 85-й минуте. Весь матч французы активно атаковали, нанеся два десятка ударов по воротам соперника, но смогли выйти вперед только благодаря автоголу бельгийского защитника Яна Вертонгена. Теперь французам предстоит подготовиться к четвертьфинальному матчу, где их соперником станет победитель пары Португалия — Словения, передает Sport24 . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сборная Франции вышла в четвертьфинал Евро-2024, обыграв Бельгию со счетом 1:0. Единственный гол в матче был забит на 85-й минуте. Весь матч французы активно атаковали, нанеся два десятка ударов по воротам соперника, но смогли выйти вперед только благодаря автоголу бельгийского защитника Яна Вертонгена. Теперь французам предстоит подготовиться к четвертьфинальному матчу, где их соперником станет победитель пары Португалия — Словения, передает Sport24.