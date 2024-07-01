Франция вышла в четвертьфинал Евро-2024, обыграв Бельгию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Футбольный матч "Урал" - "Цска". Екатеринбург, мяч, футбол, футбольное поле, футбольный мяч
Матч закончился со счетом 1:0 (архивное фото) Фото:

Сборная Франции вышла в четвертьфинал Евро-2024, обыграв Бельгию со счетом 1:0. Единственный гол в матче был забит на 85-й минуте.

Весь матч французы активно атаковали, нанеся два десятка ударов по воротам соперника, но смогли выйти вперед только благодаря автоголу бельгийского защитника Яна Вертонгена. Теперь французам предстоит подготовиться к четвертьфинальному матчу, где их соперником станет победитель пары Португалия — Словения, передает Sport24.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сборная Франции вышла в четвертьфинал Евро-2024, обыграв Бельгию со счетом 1:0. Единственный гол в матче был забит на 85-й минуте. Весь матч французы активно атаковали, нанеся два десятка ударов по воротам соперника, но смогли выйти вперед только благодаря автоголу бельгийского защитника Яна Вертонгена. Теперь французам предстоит подготовиться к четвертьфинальному матчу, где их соперником станет победитель пары Португалия — Словения, передает Sport24.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...