Франция вышла в четвертьфинал Евро-2024, обыграв Бельгию

Матч закончился со счетом 1:0 (архивное фото)
Сборная Франции вышла в четвертьфинал Евро-2024, обыграв Бельгию со счетом 1:0. Единственный гол в матче был забит на 85-й минуте.
Весь матч французы активно атаковали, нанеся два десятка ударов по воротам соперника, но смогли выйти вперед только благодаря автоголу бельгийского защитника Яна Вертонгена. Теперь французам предстоит подготовиться к четвертьфинальному матчу, где их соперником станет победитель пары Португалия — Словения, передает
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