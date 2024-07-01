01 июля 2024

В Москве приостановлена работа организации, связанной со вспышкой ботулизма

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Приставы опечатали здания организации (архивное фото) Фото:

Судебные приставы приостановили работу еще одной организации, продукты которой привели к вспышке ботулизма в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ ФССП.

«Судебные приставы приостановили работу организации на улице Иловайская из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований, что привело к вспышке ботулизма в Москве. Сотрудники Роспотребнадзора провели расследование на территории цеха, где производятся готовые блюда и кулинарные изделия. Выявлены нарушения», — сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что организация не предоставила документы, обеспечивающие качество и безопасность изготавливаемой продукции. Также помещения цехов и технологическое оборудование находятся в неудовлетворительном санитарно-гигиеническом состоянии. Суд приостановил деятельность компании на 90 суток.

В июне 2024 года сотни москвичей обратились за медпомощью с признаками, похожими на симптомы ботулизма. Из них 55 находились в тяжелом состоянии, а 30 — в реанимации. В Москве из оборота было изъято около 200 тонн опасной продукции, которая стала причиной ботулизма, пишет RT.

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Судебные приставы приостановили работу еще одной организации, продукты которой привели к вспышке ботулизма в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ ФССП. «Судебные приставы приостановили работу организации на улице Иловайская из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований, что привело к вспышке ботулизма в Москве. Сотрудники Роспотребнадзора провели расследование на территории цеха, где производятся готовые блюда и кулинарные изделия. Выявлены нарушения», — сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. Уточняется, что организация не предоставила документы, обеспечивающие качество и безопасность изготавливаемой продукции. Также помещения цехов и технологическое оборудование находятся в неудовлетворительном санитарно-гигиеническом состоянии. Суд приостановил деятельность компании на 90 суток. В июне 2024 года сотни москвичей обратились за медпомощью с признаками, похожими на симптомы ботулизма. Из них 55 находились в тяжелом состоянии, а 30 — в реанимации. В Москве из оборота было изъято около 200 тонн опасной продукции, которая стала причиной ботулизма, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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