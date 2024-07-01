В Москве приостановлена работа организации, связанной со вспышкой ботулизма

01 июля 2024 в 23:42 Размер текста - 17 +

Приставы опечатали здания организации (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Судебные приставы приостановили работу еще одной организации, продукты которой привели к вспышке ботулизма в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ ФССП. «Судебные приставы приостановили работу организации на улице Иловайская из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований, что привело к вспышке ботулизма в Москве. Сотрудники Роспотребнадзора провели расследование на территории цеха, где производятся готовые блюда и кулинарные изделия. Выявлены нарушения», — сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. Уточняется, что организация не предоставила документы, обеспечивающие качество и безопасность изготавливаемой продукции. Также помещения цехов и технологическое оборудование находятся в неудовлетворительном санитарно-гигиеническом состоянии. Суд приостановил деятельность компании на 90 суток. В июне 2024 года сотни москвичей обратились за медпомощью с признаками, похожими на симптомы ботулизма. Из них 55 находились в тяжелом состоянии, а 30 — в реанимации. В Москве из оборота было изъято около 200 тонн опасной продукции, которая стала причиной ботулизма, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Судебные приставы приостановили работу еще одной организации, продукты которой привели к вспышке ботулизма в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ ФССП. «Судебные приставы приостановили работу организации на улице Иловайская из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований, что привело к вспышке ботулизма в Москве. Сотрудники Роспотребнадзора провели расследование на территории цеха, где производятся готовые блюда и кулинарные изделия. Выявлены нарушения», — сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. Уточняется, что организация не предоставила документы, обеспечивающие качество и безопасность изготавливаемой продукции. Также помещения цехов и технологическое оборудование находятся в неудовлетворительном санитарно-гигиеническом состоянии. Суд приостановил деятельность компании на 90 суток. В июне 2024 года сотни москвичей обратились за медпомощью с признаками, похожими на симптомы ботулизма. Из них 55 находились в тяжелом состоянии, а 30 — в реанимации. В Москве из оборота было изъято около 200 тонн опасной продукции, которая стала причиной ботулизма, пишет RT.