Роспотребнадзор выявил еще 17 случаев ботулизма в Москве

В Москве Роспотребнадзор ведет расследование по случаям ботулизма, зарегистрированным среди потребителей определенных продуктов. В ходе обзвона 911 человек, употреблявших подозреваемые в заражении салаты, выявлено 17 человек с признаками болезни.
«В процессе эпидемиологического расследования, инициированного после регистрации случаев ботулизма у потребителей „Салата лобио“ и „Салата с тунцом, фасолью и яблоком“, специалисты управления Роспотребнадзора по Москве опросили 911 человек. В результате были идентифицированы 17 человек, проявляющие симптомы заболевания различной степени тяжести», — сообщается на официальном сайте ведомства.
Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в воскресенье заявила, что в столице за медицинской помощью обратились 121 человек с признаками, похожими на симптомы ботулизма. Из них 55 находятся в тяжелом состоянии, 30 — в отделениях реанимации. Подобные случаи также зафиксированы в Нижегородской области и Казани. Роспотребнадзор указывает на «Салат Лобио из фасоли в вакуумной упаковке» как на возможный источник инфекции.
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