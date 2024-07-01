01 июля 2024

Всемирный банк признал РФ страной с высоким уровнем доходов

© Служба новостей «URA.RU»
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Центральный рынок. Тюмень, торговля, рассада, рынок, продажа, покупатель
Росту доходов в РФ способствовало оживление в торговле Фото:

Всемирный банк перевел Россию в категорию стран с высоким уровнем дохода населения. На каждого жителя страны приходится около 14 тысяч долларов валового дохода. Такие данные указаны в документе, который опубликовал банк.

«На экономическую активность в России повлиял значительный рост активности, связанной с военной деятельностью в 2023 году. Росту также способствовало оживление в торговле (+6,8%), финансовом секторе (+8,7%) и строительстве (+6,6%)», — указано в документе.

На каждого жителя России приходится 14 250 долларов валового дохода. По данным банка, с высоким уровнем дохода были страны, у которых фиксировался показатель как минимум 13 845 долларов.

Факторы, указанные в исследование, привели к росту как реального (на 3,6%), так и номинального (на 10,9%) валового внутреннего продукта. По данным Atlas, валовый национальный доход РФ на душу населения вырос на 11,2%.

Ямало-Ненецкий автономный округ занял первую строчку рейтинга среди регионов России с наибольшим значением уровня дохода населения. По итогам 2023 года 3,6% ямальцев живут за чертой бедности. За год показатель снизился на 0,4 процентных пункта.

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Всемирный банк перевел Россию в категорию стран с высоким уровнем дохода населения. На каждого жителя страны приходится около 14 тысяч долларов валового дохода. Такие данные указаны в документе, который опубликовал банк. «На экономическую активность в России повлиял значительный рост активности, связанной с военной деятельностью в 2023 году. Росту также способствовало оживление в торговле (+6,8%), финансовом секторе (+8,7%) и строительстве (+6,6%)», — указано в документе. На каждого жителя России приходится 14 250 долларов валового дохода. По данным банка, с высоким уровнем дохода были страны, у которых фиксировался показатель как минимум 13 845 долларов. Факторы, указанные в исследование, привели к росту как реального (на 3,6%), так и номинального (на 10,9%) валового внутреннего продукта. По данным Atlas, валовый национальный доход РФ на душу населения вырос на 11,2%. Ямало-Ненецкий автономный округ занял первую строчку рейтинга среди регионов России с наибольшим значением уровня дохода населения. По итогам 2023 года 3,6% ямальцев живут за чертой бедности. За год показатель снизился на 0,4 процентных пункта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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