Бастрыкин решил завести дело против судьи Матеты: в чем подозревают сына известного композитора

Бастрыкин попросил ВККС разрешить завести дело против судьи Матеты

02 июля 2024 в 01:05 Размер текста - 17 +

Бастрыкин просит возбудить дело против сына известного композитора (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Председателя Солнцевского районного суда Москвы Андрея Матету сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) поймали с поличным в момент получения около 40 тысяч долларов, пишет РБК со ссылкой на источник. Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин требует разрешение Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) возбудить уголовное дело против Матеты по статье 159 УК РФ «Мошенничество». В чем подозревают сына известного композитора Игоря Матеты — в материале на URA.RU. Кто такой Артем Матета и как связан с известным композитором Артем Игоревич Матета работает судьей с 2012 года. В разные годы он исполнял обязанности в Ногинском городском суде, Московском областном суде. В ноябре 2021 годы его избрали председателем в Солнцевском суде Москвы. Юрисдикция суда распространяется на территории районов Внуково, Ново-Переделкино и Солнцево. Сейчас Матете 42 года. По данным РБК, он приходится сыном известному композитору Игорю Матете. Последний известен как автор композиций для Иосифа Кобзона, Льва Лещенко, Ярослава Евдокимова, а также Ларисы Долиной, Маши Распутиной, Филиппа Киркорова. В 2014 Игорь Матета судился с сыном Артемом Матетой. Матета-старший хотел выписать из своей квартиры в столичном районе Крылатское сына-судью. Причины иска не сообщались. В чем подозревают Артема Матету Судью Артема Матету подозревают в покушении на мошенничество, выполненное в составе организованной группы, в особо крупном размере или приведшее к лишению гражданина права на жилое помещение. Деньги он взял за решение одного вопроса, но знал заранее, что выполнить просьбу обратившегося человека не сможет, пишет РБК со ссылкой на источник. По закону судьи имеют статус неприкосновенности. Это прописано в законе «О статусе судей Российской Федерации». Неприкосновенность распространяется на жилье, служебное помещение и переписку. Чтобы возбудить уголовное дело против судьи, необходимо разрешение Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС). С соответствующей просьбой к коллеги обратился Бастрыкин. Судьи имеют статус неприкосновенности и разрешение на возбуждение дела должна дать ВККС (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Что может ожидать Артема Матету Против судьи могут возбудить уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество», говорится на сайте ВККС. Максимальный срок наказания по данной статье — десять лет лишения свободы, пишет РБК. Дополнительные подробности не приводятся. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Председателя Солнцевского районного суда Москвы Андрея Матету сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) поймали с поличным в момент получения около 40 тысяч долларов, пишет РБК со ссылкой на источник. Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин требует разрешение Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) возбудить уголовное дело против Матеты по статье 159 УК РФ «Мошенничество». В чем подозревают сына известного композитора Игоря Матеты — в материале на URA.RU. Артем Игоревич Матета работает судьей с 2012 года. В разные годы он исполнял обязанности в Ногинском городском суде, Московском областном суде. В ноябре 2021 годы его избрали председателем в Солнцевском суде Москвы. Юрисдикция суда распространяется на территории районов Внуково, Ново-Переделкино и Солнцево. Сейчас Матете 42 года. По данным РБК, он приходится сыном известному композитору Игорю Матете. Последний известен как автор композиций для Иосифа Кобзона, Льва Лещенко, Ярослава Евдокимова, а также Ларисы Долиной, Маши Распутиной, Филиппа Киркорова. В 2014 Игорь Матета судился с сыном Артемом Матетой. Матета-старший хотел выписать из своей квартиры в столичном районе Крылатское сына-судью. Причины иска не сообщались. Судью Артема Матету подозревают в покушении на мошенничество, выполненное в составе организованной группы, в особо крупном размере или приведшее к лишению гражданина права на жилое помещение. Деньги он взял за решение одного вопроса, но знал заранее, что выполнить просьбу обратившегося человека не сможет, пишет РБК со ссылкой на источник. По закону судьи имеют статус неприкосновенности. Это прописано в законе «О статусе судей Российской Федерации». Неприкосновенность распространяется на жилье, служебное помещение и переписку. Чтобы возбудить уголовное дело против судьи, необходимо разрешение Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС). С соответствующей просьбой к коллеги обратился Бастрыкин. Против судьи могут возбудить уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество», говорится на сайте ВККС. Максимальный срок наказания по данной статье — десять лет лишения свободы, пишет РБК. Дополнительные подробности не приводятся.