01 июля 2024

FT: Орбан впервые с начала СВО посетит Киев для разговора с Зеленским

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Виктор Орбан проведен переговоры с Владимиром зеленским Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 2 июля посетит Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Financial Times. Это будет первый визит Орбана в украинскую столицу с начала вооруженного конфликта на Украине.

«Виктор Орбан, который ранее выражал протест против поставок вооружений в Украину и призывал к мирному урегулированию конфликта, проведет переговоры не только с Зеленским, но и с другими украинскими официальными лицами», — пишет Financial Times. Визит Орбана приходится на период после того, как Венгрия приняла председательство в Совете ЕС и вскоре после двусторонней встречи с Зеленским на саммите ЕС в Брюсселе.

Ранее, несмотря на предложение Зеленского о встрече на международной конференции по Украине в Швейцарии, Орбан отказался. Венгрию на форуме представлял министр иностранных дел Петер Сийярто.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 2 июля посетит Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Financial Times. Это будет первый визит Орбана в украинскую столицу с начала вооруженного конфликта на Украине. «Виктор Орбан, который ранее выражал протест против поставок вооружений в Украину и призывал к мирному урегулированию конфликта, проведет переговоры не только с Зеленским, но и с другими украинскими официальными лицами», — пишет Financial Times. Визит Орбана приходится на период после того, как Венгрия приняла председательство в Совете ЕС и вскоре после двусторонней встречи с Зеленским на саммите ЕС в Брюсселе. Ранее, несмотря на предложение Зеленского о встрече на международной конференции по Украине в Швейцарии, Орбан отказался. Венгрию на форуме представлял министр иностранных дел Петер Сийярто.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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