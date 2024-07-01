FT: Орбан впервые с начала СВО посетит Киев для разговора с Зеленским

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 2 июля посетит Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Financial Times. Это будет первый визит Орбана в украинскую столицу с начала вооруженного конфликта на Украине.
«Виктор Орбан, который ранее выражал протест против поставок вооружений в Украину и призывал к мирному урегулированию конфликта, проведет переговоры не только с Зеленским, но и с другими украинскими официальными лицами», — пишет Financial Times. Визит Орбана приходится на период после того, как Венгрия приняла председательство в Совете ЕС и вскоре после двусторонней встречи с Зеленским на саммите ЕС в Брюсселе.
Ранее, несмотря на предложение Зеленского о встрече на международной конференции по Украине в Швейцарии, Орбан отказался. Венгрию на форуме представлял министр иностранных дел Петер Сийярто.
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 2 июля посетит Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Financial Times. Это будет первый визит Орбана в украинскую столицу с начала вооруженного конфликта на Украине. «Виктор Орбан, который ранее выражал протест против поставок вооружений в Украину и призывал к мирному урегулированию конфликта, проведет переговоры не только с Зеленским, но и с другими украинскими официальными лицами», — пишет Financial Times. Визит Орбана приходится на период после того, как Венгрия приняла председательство в Совете ЕС и вскоре после двусторонней встречи с Зеленским на саммите ЕС в Брюсселе. Ранее, несмотря на предложение Зеленского о встрече на международной конференции по Украине в Швейцарии, Орбан отказался. Венгрию на форуме представлял министр иностранных дел Петер Сийярто.