Просьбу Бастрыкина завести дело на главу суда рассмотрят 10 июля

Артема Матету поймали на взятке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Просьбу главы СКР Александра Бастрыкина дать согласие на возбуждение уголовного дела в отношении председателя Солнцевского райсуда Москвы Артема Матеты рассмотрят 10 июля. Об этом говорится в материалах коллегии судей.

«Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрит на заседании 10 июля просьбу главы Следственного комитета Александра Бастрыкина дать согласие возбудить уголовное дело в отношении судьи Солнцевского районного суда Москвы Артема Матеты», — с документами ознакомился РБК. Речь идет о ст. 159 УК (Мошенничество). Можно получить до десяти лет лишения свободы.

Артема Матету в ноябре 2021 года указом президента РФ Владира Путина назначили председателем Солнцевского районного суда. У него четвертый квалификационный класс. До этого он занимал пост председателя Ногинского городского суда (Московская область), а позже — должность судьи Мособлсуда.

Глава СК попросил суд возбудить уголовное дела о мошенничестве против Артема Матеты. Председателя Солнцевского райсуда поймали с поличным сотрудники управления «М» Федеральной службы безопасности в момент получения около 40 тысяч долларов. О подробностях события — в материале на URA.RU.