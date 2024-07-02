Просьбу Бастрыкина завести дело на главу суда рассмотрят 10 июля

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Артема Матету поймали на взятке Фото:

Просьбу главы СКР Александра Бастрыкина дать согласие на возбуждение уголовного дела в отношении председателя Солнцевского райсуда Москвы Артема Матеты рассмотрят 10 июля. Об этом говорится в материалах коллегии судей.

«Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрит на заседании 10 июля просьбу главы Следственного комитета Александра Бастрыкина дать согласие возбудить уголовное дело в отношении судьи Солнцевского районного суда Москвы Артема Матеты», — с документами ознакомился РБК. Речь идет о ст. 159 УК (Мошенничество). Можно получить до десяти лет лишения свободы.

Артема Матету в ноябре 2021 года указом президента РФ Владира Путина назначили председателем Солнцевского районного суда. У него четвертый квалификационный класс. До этого он занимал пост председателя Ногинского городского суда (Московская область), а позже — должность судьи Мособлсуда.

Глава СК попросил суд возбудить уголовное дела о мошенничестве против Артема Матеты. Председателя Солнцевского райсуда поймали с поличным сотрудники управления «М» Федеральной службы безопасности в момент получения около 40 тысяч долларов. О подробностях события — в материале на URA.RU.

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Просьбу главы СКР Александра Бастрыкина дать согласие на возбуждение уголовного дела в отношении председателя Солнцевского райсуда Москвы Артема Матеты рассмотрят 10 июля. Об этом говорится в материалах коллегии судей. «Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрит на заседании 10 июля просьбу главы Следственного комитета Александра Бастрыкина дать согласие возбудить уголовное дело в отношении судьи Солнцевского районного суда Москвы Артема Матеты», — с документами ознакомился РБК. Речь идет о ст. 159 УК (Мошенничество). Можно получить до десяти лет лишения свободы. Артема Матету в ноябре 2021 года указом президента РФ Владира Путина назначили председателем Солнцевского районного суда. У него четвертый квалификационный класс. До этого он занимал пост председателя Ногинского городского суда (Московская область), а позже — должность судьи Мособлсуда. Глава СК попросил суд возбудить уголовное дела о мошенничестве против Артема Матеты. Председателя Солнцевского райсуда поймали с поличным сотрудники управления «М» Федеральной службы безопасности в момент получения около 40 тысяч долларов. О подробностях события — в материале на URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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