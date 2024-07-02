Байден: народ США должен «вынести приговор» Трампу на выборах в ноябре

Американский народ должен сделать то, что не может сделать суд, уверен Байден (архивное фото) Фото: Официальный сайт президента Украины

Американцы должны «вынести приговор» экс-президенту США Дональду Трампу на ноябрьских выборах, отказав ему в возможности вернуться на пост. Об этом заявил действующий президент США Джо Байден.

«Американский народ должен сделать то, что никак не сделает суд. Американский народ должен решить, хочет ли он вновь доверить пост президенту Дональду Трампу, зная, что он больше осмелел и делает что хочет и когда хочет», — заявил Байден в ходе телеобращения к американцам.

Он также обвинил Трампа в попытке сорвать передачу власти в США по итогам прошлых выборов президента. И напомнил, как он послал толпу, готовую применить насилие в Капитолии, и не дать мирно передать власть.

Байден победил на выборах президента США в 2020 году над Трампом. Последний ожесточенно оспаривал исход голосования. Сторонники Трампа 6 января 2021 года в Вашингтоне ворвались в Конгресс США, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов выборов. Спецпрокурор Джек Смит в августе 2023 года выдвинул обвинение Трампу по четырем статьям, в том числе ему инкриминируется попытка сохранить власть незаконными методами.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. Байден и Трамп гарантировали себе официальное выдвижение. Хотя демократическая партия США ранее собиралась выбрать вместо Байдена другого кандидата на предстоящих президентских выборах, заявила бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли.