WSJ: Демократическая партия США хочет заменить Байдена другим кандидатом

Демократическая партия США собирается выбрать вместо Джо Байдена другого кандидата на предстоящих президентских выборах. Об этом заявила бывший губернатор Южной Каролины и экс-постпред США при ООН Никки Хейли.
«Они [демократы] собираются подойти к этому с умом: они собираются выбрать кого-то помоложе. Они собираются выбрать кого-то энергичного. Они собираются выбрать кого-то проверенного», — сказала Хейли в интервью The Wall Street Journal.
Хейли также отметила, что по ее мнению, выступление Байдена на дебатах продемонстрировало его слабость, и это могут использовать противники США. Она утверждает, что у врагов страны есть шанс действовать до инаугурации следующего президента.
Последние предвыборные дебаты между Байденом и Трампом, прошедшие накануне, показали преимущество республиканца в глазах телезрителей, что вызвало беспокойство в лагере демократов и среди их спонсоров, передает 360.tv. СМИ сообщают о недовольстве внутри Демократической партии из-за выступления Байдена, который казался неуверенным и растерянным, передает «Царьград».
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