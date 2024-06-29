29 июня 2024

WSJ: Демократическая партия США хочет заменить Байдена другим кандидатом

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Демократы могут заменить Байдена более энергичным кандидатом
Демократы могут заменить Байдена более энергичным кандидатом Фото:

Демократическая партия США собирается выбрать вместо Джо Байдена другого кандидата на предстоящих президентских выборах. Об этом заявила бывший губернатор Южной Каролины и экс-постпред США при ООН Никки Хейли.

«Они [демократы] собираются подойти к этому с умом: они собираются выбрать кого-то помоложе. Они собираются выбрать кого-то энергичного. Они собираются выбрать кого-то проверенного», — сказала Хейли в интервью The Wall Street Journal.

Хейли также отметила, что по ее мнению, выступление Байдена на дебатах продемонстрировало его слабость, и это могут использовать противники США. Она утверждает, что у врагов страны есть шанс действовать до инаугурации следующего президента.

Последние предвыборные дебаты между Байденом и Трампом, прошедшие накануне, показали преимущество республиканца в глазах телезрителей, что вызвало беспокойство в лагере демократов и среди их спонсоров, передает 360.tv. СМИ сообщают о недовольстве внутри Демократической партии из-за выступления Байдена, который казался неуверенным и растерянным, передает «Царьград».

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Демократическая партия США собирается выбрать вместо Джо Байдена другого кандидата на предстоящих президентских выборах. Об этом заявила бывший губернатор Южной Каролины и экс-постпред США при ООН Никки Хейли. «Они [демократы] собираются подойти к этому с умом: они собираются выбрать кого-то помоложе. Они собираются выбрать кого-то энергичного. Они собираются выбрать кого-то проверенного», — сказала Хейли в интервью The Wall Street Journal. Хейли также отметила, что по ее мнению, выступление Байдена на дебатах продемонстрировало его слабость, и это могут использовать противники США. Она утверждает, что у врагов страны есть шанс действовать до инаугурации следующего президента. Последние предвыборные дебаты между Байденом и Трампом, прошедшие накануне, показали преимущество республиканца в глазах телезрителей, что вызвало беспокойство в лагере демократов и среди их спонсоров, передает 360.tv. СМИ сообщают о недовольстве внутри Демократической партии из-за выступления Байдена, который казался неуверенным и растерянным, передает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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