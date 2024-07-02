Во Владивостокском университете всполыхнул пожар. Фото

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Пожар на ул. Чердынская 38. Пермь, мчс, многоэтажка, снаряжение мчс, пожарные, пожарный спецтранспорт, снаряжение пожарных
Во Владивостокском университете загорелась одна из аудиторий Фото:

Во Владивостокском университете возник пожар, загорелась аудитория на пятом этаже. Об этом сообщило МЧС России.

«В Приморье огнеборцы МЧС России потушили университет. Во Владивостоке горела аудитория на пятом этаже здания. Огонь охватил около 20 квадратных метров», — говорится в telegram-канале МЧС России. По сообщению из telegram-канала РБК-Восток, известно, что загорелась аудитория на шестом этаже.

Эвакуировано около 450 человек, погибших и пострадавших нет. На месте работают дознаватели МЧС России и эксперты испытательной пожарной лаборатории.

Сильное задымление наблюдалось в одной из аудитории в главном корпусе университета
Сильное задымление наблюдалось в одной из аудитории в главном корпусе университета
Фото:

Обновлено в 7:24 по мск: спасатели потушили возгорание в аудитории Владивостокского государственного университета. Пострадавших нет.

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Во Владивостокском университете возник пожар, загорелась аудитория на пятом этаже. Об этом сообщило МЧС России. «В Приморье огнеборцы МЧС России потушили университет. Во Владивостоке горела аудитория на пятом этаже здания. Огонь охватил около 20 квадратных метров», — говорится в telegram-канале МЧС России. По сообщению из telegram-канала РБК-Восток, известно, что загорелась аудитория на шестом этаже. Эвакуировано около 450 человек, погибших и пострадавших нет. На месте работают дознаватели МЧС России и эксперты испытательной пожарной лаборатории. Обновлено в 7:24 по мск: спасатели потушили возгорание в аудитории Владивостокского государственного университета. Пострадавших нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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