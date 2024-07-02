Названы два продукта, которые способны значительно сократить жизнь человека

Исследование Национального института рака в Бетесде выявило связь между употреблением ультрапереработанных продуктов и сокращением продолжительности жизни. Особенно это касается газированных напитков и мясных полуфабрикатов.
«В наибольшей степени с риском преждевременной смерти, ранней деменции, ожирения и диабета связаны газированные напитки, в том числе диетические, поскольку они содержат искусственные подсластители и дополнительные добавки, которых нет в цельных продуктах», — указал обозреватель «Ридуса», ссылаясь на исследование ученого Эрика Лофтфилда. Согласно этой научной работе, у потреблявших более двух стаканов сладких напитков в день женщин риск преждевременной смерти был на 63% выше, чем у тех, которые пили их реже одного раза в месяц. У мужчин при таких же условиях риск был выше на 29%.
«Второе место по степени угрозы занимают мясные полуфабрикаты», — отмечается в статье. Так, в рационе стоит избегать бекона, колбасов и сосисок, хот-догов, ветчины, солонины, вяленого мяса и других мясных деликатесов. Все они относятся к продуктам глубокой переработки, которые производятся в заводских условиях с использованием ингредиентов, которых нет в традиционной домашней кухне.
Анализ данных диет, собранных в 1995 году, и последующей смертности среди 541 тысячи американцев в возрасте от 50 до 71 года выявил, что любители таких продуктов чаще умирали от сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, в то время как связь с раком не подтвердилась. Согласно данным CNN, с 1990-х годов потребление таких продуктов удвоилось, и они составляют значительную часть калорийного потребления в США.
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