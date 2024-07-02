США приостановили исследования нового метода лечения рака в России

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Химио-теропевтическое отделение ГАУЗ ТО "МКМЦ "Медицинский Город". Тюмень, лечение, онкология, рак, заболевание, медицина, химиотерапия, капельницы, злокачественная опухоль, инфекционное, паразитарное
Остановка исследований со стороны США не сказалась на российских пациентах, заявил Андрей Каприн Фото:

США приостановили исследования нового метода лечения рака в России по своей инициативе. Об этом рассказал главный внештатный специалист онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.

«США остановили исследования новой терапии рака в России по своей инициативе», — передает слова Каприна РИА Новости. Он добавил, что это не повлияло на пациентов в целом, так как исследования обычно проводятся на ограниченной группе людей. Каприн отметил, что хотя наука и медицина должны оставаться вне политики, сотрудничество по протоколам с американскими коллегами было остановлено именно по их инициативе.

Однако это побудило Россию активнее работать над созданием собственных лекарственных средств. Онколог подчеркнул, что страна уже сделала значительные шаги в этом направлении. Каприн отметил важность того, что страна должна быть готова создавать свои препараты, учитывая непредсказуемость ситуации.

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США приостановили исследования нового метода лечения рака в России по своей инициативе. Об этом рассказал главный внештатный специалист онколог Минздрава РФ Андрей Каприн. «США остановили исследования новой терапии рака в России по своей инициативе», — передает слова Каприна РИА Новости. Он добавил, что это не повлияло на пациентов в целом, так как исследования обычно проводятся на ограниченной группе людей. Каприн отметил, что хотя наука и медицина должны оставаться вне политики, сотрудничество по протоколам с американскими коллегами было остановлено именно по их инициативе. Однако это побудило Россию активнее работать над созданием собственных лекарственных средств. Онколог подчеркнул, что страна уже сделала значительные шаги в этом направлении. Каприн отметил важность того, что страна должна быть готова создавать свои препараты, учитывая непредсказуемость ситуации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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