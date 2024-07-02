Общество Здоровье США приостановили исследования нового метода лечения рака в России 02 июля 2024 в 09:07 Размер текста - 17 + Остановка исследований со стороны США не сказалась на российских пациентах, заявил Андрей Каприн Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU США приостановили исследования нового метода лечения рака в России по своей инициативе. Об этом рассказал главный внештатный специалист онколог Минздрава РФ Андрей Каприн. «США остановили исследования новой терапии рака в России по своей инициативе», — передает слова Каприна РИА Новости. Он добавил, что это не повлияло на пациентов в целом, так как исследования обычно проводятся на ограниченной группе людей. Каприн отметил, что хотя наука и медицина должны оставаться вне политики, сотрудничество по протоколам с американскими коллегами было остановлено именно по их инициативе. Однако это побудило Россию активнее работать над созданием собственных лекарственных средств. Онколог подчеркнул, что страна уже сделала значительные шаги в этом направлении. Каприн отметил важность того, что страна должна быть готова создавать свои препараты, учитывая непредсказуемость ситуации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! США приостановили исследования нового метода лечения рака в России по своей инициативе. Об этом рассказал главный внештатный специалист онколог Минздрава РФ Андрей Каприн. «США остановили исследования новой терапии рака в России по своей инициативе», — передает слова Каприна РИА Новости. Он добавил, что это не повлияло на пациентов в целом, так как исследования обычно проводятся на ограниченной группе людей. Каприн отметил, что хотя наука и медицина должны оставаться вне политики, сотрудничество по протоколам с американскими коллегами было остановлено именно по их инициативе. Однако это побудило Россию активнее работать над созданием собственных лекарственных средств. Онколог подчеркнул, что страна уже сделала значительные шаги в этом направлении. Каприн отметил важность того, что страна должна быть готова создавать свои препараты, учитывая непредсказуемость ситуации. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям