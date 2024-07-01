Пожар произошел в частном доме (архивное фото)
В частном доме в Салехарде во время тушения пожара спасатели обнаружили двоих погибших. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по ЯНАО.
«В 3:16 в пожарно-спасательную часть Салехарда, поступило сообщение о возгорании в частном доме в ДНТ „Надежда“. На момент прибытия наблюдалось горение дома по всей площади — 36 квадратных метров. В ходе тушения обнаружены двое погибших (мужчина и женщина) — личности устанавливаются», — рассказали в официальном telegram-канале ведомства.
Пожар был ликвидирован в 5:58. Причины возгорания устанавливаются.
Пожар в ДНТ «Надежда»
Пожар в ДНТ "Надежда" в Салехарде
Пожар в ДНТ "Надежда" в Салехарде
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