В Сургуте появится второй экоцентр «Югра Собирает»

02 июля 2024 в 12:11 Размер текста - 17 +

Экоплощадка объединит в себе пункт приема вторсырья и лекторий Фото: пресс-служба «Югры-Экологии» В Сургуте откроется второй в городе экоцентр «Югра Собирает». Экопросветительская площадка объединит в себе традиционный пункт приема вторсырья и лекторий. Как URA.RU рассказали в пресс-службе регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) «Югра-Экология», в экоцентре для жителей будут проводиться занятия на тему осознанного потребления и мастер-классы. «Сургут — самый крупный город в округе с самыми активными жителями, поэтому строительство еще одного экоцентра именно в этом городе целесообразно. Такие площадки организуются при поддержке органов местной власти. Выбираются удобные для жителей точки города, чтобы можно было привезти накопленный пластик, макулатуру или стекло на личном или общественном транспорте. Новый экоцентр в Сургуте строится возле гипермаркета Лента, по Югорскому тракту», — рассказал руководитель компании Максим Медведев. Проект по созданию экоцентров «Югра-Экология» реализует с 2022 года. Вместе с Сургутом они действуют в Ханты-Мансийске и Нижневартовске. Жители округа могут сдать 15 видов отходов. Все собранные ресурсы обретают вторую жизнь на предприятиях-переработчиках. С момента открытия сети экоцентров площадки посетили гости из 55 городов ХМАО, сдав 483 тонны вторсырья. В конце 2023 года экопросветительский проект регоператора «Югра-Экология» вошел в топ-20 лучших в номинации «Инициативы отраслевых компаний» в конкурсе «Зеленая премия». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Сургуте откроется второй в городе экоцентр «Югра Собирает». Экопросветительская площадка объединит в себе традиционный пункт приема вторсырья и лекторий. Как URA.RU рассказали в пресс-службе регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) «Югра-Экология», в экоцентре для жителей будут проводиться занятия на тему осознанного потребления и мастер-классы. «Сургут — самый крупный город в округе с самыми активными жителями, поэтому строительство еще одного экоцентра именно в этом городе целесообразно. Такие площадки организуются при поддержке органов местной власти. Выбираются удобные для жителей точки города, чтобы можно было привезти накопленный пластик, макулатуру или стекло на личном или общественном транспорте. Новый экоцентр в Сургуте строится возле гипермаркета Лента, по Югорскому тракту», — рассказал руководитель компании Максим Медведев. Проект по созданию экоцентров «Югра-Экология» реализует с 2022 года. Вместе с Сургутом они действуют в Ханты-Мансийске и Нижневартовске. Жители округа могут сдать 15 видов отходов. Все собранные ресурсы обретают вторую жизнь на предприятиях-переработчиках. С момента открытия сети экоцентров площадки посетили гости из 55 городов ХМАО, сдав 483 тонны вторсырья. В конце 2023 года экопросветительский проект регоператора «Югра-Экология» вошел в топ-20 лучших в номинации «Инициативы отраслевых компаний» в конкурсе «Зеленая премия».