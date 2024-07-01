Мать подростков, которые ночевали в одном из подъездов в поселке Старатель в Нижнем Тагиле (Свердловская область), будет привлечена к административной ответственности за ненадлежащее воспитание детей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».
Спящих в подъезде подростков 12 и 13 лет заметили утром 1 июля. Они — брат и сестра. «Полицейские нашли детей и поместили в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Их мать, которая только накануне поздним вечером обратилась с заявлением об исчезновении, будет привлечена к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ», — сообщили в ведомстве.
Семью поставят на учет в подразделение по делам несовершеннолетних. «Напоминаем гражданам, которые стали очевидцами фактов нахождения детей в ночное время без сопровождения взрослых, незамедлительно звоните в полицию, чтобы своевременно принять меры реагирования», — заключили в полиции.
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