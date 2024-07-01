Полицейские наказали свердловчанку, чьи дети ночевали в подъезде. Фото

02 июля 2024 в 11:00 Размер текста - 17 +

Полицейские поместили детей в центр временного содержания малолетних правонарушителей Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Мать подростков, которые ночевали в одном из подъездов в поселке Старатель в Нижнем Тагиле (Свердловская область), будет привлечена к административной ответственности за ненадлежащее воспитание детей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское». Спящих в подъезде подростков 12 и 13 лет заметили утром 1 июля. Они — брат и сестра. «Полицейские нашли детей и поместили в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Их мать, которая только накануне поздним вечером обратилась с заявлением об исчезновении, будет привлечена к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ», — сообщили в ведомстве. Семью поставят на учет в подразделение по делам несовершеннолетних. «Напоминаем гражданам, которые стали очевидцами фактов нахождения детей в ночное время без сопровождения взрослых, незамедлительно звоните в полицию, чтобы своевременно принять меры реагирования», — заключили в полиции. Брат с сестрой, которые спали в подъезде telegram-канал Инцидент Нижний Тагил Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мать подростков, которые ночевали в одном из подъездов в поселке Старатель в Нижнем Тагиле (Свердловская область), будет привлечена к административной ответственности за ненадлежащее воспитание детей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское». Спящих в подъезде подростков 12 и 13 лет заметили утром 1 июля. Они — брат и сестра. «Полицейские нашли детей и поместили в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Их мать, которая только накануне поздним вечером обратилась с заявлением об исчезновении, будет привлечена к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ», — сообщили в ведомстве. Семью поставят на учет в подразделение по делам несовершеннолетних. «Напоминаем гражданам, которые стали очевидцами фактов нахождения детей в ночное время без сопровождения взрослых, незамедлительно звоните в полицию, чтобы своевременно принять меры реагирования», — заключили в полиции.