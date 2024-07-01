01 июля 2024

Полицейские наказали свердловчанку, чьи дети ночевали в подъезде. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Приговор Марату Мусину (Марик) на заседании Пермского краевого суда по уголовному делу о пропаганде АУЕ. Пермь, мвд, полиция, правоохранительные органы
Полицейские поместили детей в центр временного содержания малолетних правонарушителей Фото:

Мать подростков, которые ночевали в одном из подъездов в поселке Старатель в Нижнем Тагиле (Свердловская область), будет привлечена к административной ответственности за ненадлежащее воспитание детей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

Спящих в подъезде подростков 12 и 13 лет заметили утром 1 июля. Они — брат и сестра. «Полицейские нашли детей и поместили в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Их мать, которая только накануне поздним вечером обратилась с заявлением об исчезновении, будет привлечена к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ», — сообщили в ведомстве.

Семью поставят на учет в подразделение по делам несовершеннолетних. «Напоминаем гражданам, которые стали очевидцами фактов нахождения детей в ночное время без сопровождения взрослых, незамедлительно звоните в полицию, чтобы своевременно принять меры реагирования», — заключили в полиции.

Брат с сестрой, которые спали в подъезде
Брат с сестрой, которые спали в подъезде
Фото:

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Мать подростков, которые ночевали в одном из подъездов в поселке Старатель в Нижнем Тагиле (Свердловская область), будет привлечена к административной ответственности за ненадлежащее воспитание детей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское». Спящих в подъезде подростков 12 и 13 лет заметили утром 1 июля. Они — брат и сестра. «Полицейские нашли детей и поместили в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Их мать, которая только накануне поздним вечером обратилась с заявлением об исчезновении, будет привлечена к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ», — сообщили в ведомстве. Семью поставят на учет в подразделение по делам несовершеннолетних. «Напоминаем гражданам, которые стали очевидцами фактов нахождения детей в ночное время без сопровождения взрослых, незамедлительно звоните в полицию, чтобы своевременно принять меры реагирования», — заключили в полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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