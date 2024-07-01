Курганский областной суд вынес приговор поджигателю подростков Никите Бурцеву. Его приговорили к 18 годам в колонии строгого режима. Корреспондент URA.RU побывала на судебном заседании, где Бурцеву вынесли обвинительный приговор. Его признали виновным в поджоге подростков, один из которых умер от ожогов в больнице.
«Суд признал Никиту Владимировича Бурцева виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ (убийство), и приговорил его к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, после освобождения он будет находиться под ограничением свободы на срок 1 год и 6 месяцев», — передает журналист URA.RU.
До тех пор, пока приговор не вступит в законную силу, Бурцев будет содержаться под стражей без изменения условий. Срок отбывания наказания начнется с момента, когда приговор станет законным. Время, проведенное Бурцевым под стражей до вступления приговора в силу, будет засчитано в срок отбывания наказания.
Кроме того, суд удовлетворил иск и обязал Бурцева выплатить компенсацию за моральный вред семье погибшего мальчика в размере 3 миллионов рублей. На имущество Бурцева, находящееся на счетах в банке, наложен арест на сумму в размере 7 722 рублей 26 копеек для обеспечения исполнения приговора. Приговор может быть обжалован в судебной коллегии по уголовным делам.
На прениях сторона обвинения запрашивала в качестве наказания 22 года заключения в качестве совокупности за две статьи. Тогда прокурор также настаивал на том, чтобы Бурцев выплатил моральную компенсацию матери погибшего ребенка в размере трех миллионов рублей. Сторона защиты просила переквалифицировать дело в убийстве по неосторожности, а срок лишения свободы оставить за судьей.
Трагедия всколыхнула не только село Верхнеглубокое, но и всю Курганскую область. Жители следили за судьбой выжившего мальчишки и следили за вердиктом присяжных заседателей. Сейчас все ожидают окончательного приговора, которые вынесет судья Денис Кирьянов. Бурцеву вменяется в вину преступление, совершенное с особой жестокостью, которое предусматривает пожизненный срок.
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