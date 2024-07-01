Силовики ХМАО передали в суд дело экс-главы управления миграции УМВД, обвиняемой во взяточничестве

В суд ХМАО поступило уголовное дело Оксаны Семеновой, экс-главы управления по вопросам миграции УМВД России по региону. Она обвиняется в коррупции, вымогательстве взяток и выдаче патентов мигрантам, сообщили URA.RU в пресс-службе Следственного комитета.
«По уголовному делу следователем собраны достаточные доказательства, проведено более 150 следственных и процессуальных действий, допрошено свыше 50 лиц, объем уголовного дела составил 17 томов», — сообщили в ведомстве. Обвинительное заключение утвердила прокуратура, рассказали агентству в надзорном ведомстве.
Следствие установило, что Семенова получала взятки в крупном размере, а также вымогала взятки со своих подчиненных за покровительство и непривлечение к дисциплинарной ответственности. Кроме того, обвиняемая получила более 230 тысяч рублей от застройщика за выдачу мигрантам патентов на работу.
Оксане Семеновой грозит уголовная ответственность по пяти статьям УК РФ. Дело было возбуждено по материалам РУ ФСБ Тюменской области и отдела собственной безопасности УМВД Югры.
Ранее URA.RU писало, что главу миграционного управления полиции ХМАО отправили в СИЗО. По версии следствия, Семенова получала взятки за легализацию мигрантов и выдачу им патентов.
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