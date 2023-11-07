Главу миграционного управления полиции ХМАО отправили в СИЗО

08 ноября 2023 в 12:16 Размер текста - 17 +

Суд арестовал подозреваемую на два месяца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Начальника миграционного управления полиции ХМАО Оксану Семенову отправили в СИЗО. Об этом URA.RU сообщил источник из окружных правоохранительных структур. «Суд по требованию СКР отправил Семенову на два месяца в СИЗО. В ходе расследования уголовного дела о вымогательстве вскрылись ее связи с таджикской диаспорой. По версии следствия, Семенова получала взятки от местного подрядчика, уроженца Таджикистана, за легализацию мигрантов и выдачу им патентов», — сообщил собеседник агентства. За разъяснениями журналист URA.RU обратился в следственное управление СКР по ХМАО. В адрес ведомства направлен запрос. Источники агентства из правоохранительных структур сообщил, что после завершения проверки, организованной службой собственной безопасности полиции, Семенову ждет увольнение по отрицательным мотивам. Для подтверждения информации в УМВД по ХМАО также направлен запрос. Ранее URA.RU сообщало, что начальницу управления миграции ХМАО Семенову заподозрили в вымогательстве. Силовики подозревают, что на предыдущем месте работы в ОМВД Ханты-Мансийска она выдавала своей подчиненной премии и получала откаты за покровительство по службе.

Начальника миграционного управления полиции ХМАО Оксану Семенову отправили в СИЗО. Об этом URA.RU сообщил источник из окружных правоохранительных структур. «Суд по требованию СКР отправил Семенову на два месяца в СИЗО. В ходе расследования уголовного дела о вымогательстве вскрылись ее связи с таджикской диаспорой. По версии следствия, Семенова получала взятки от местного подрядчика, уроженца Таджикистана, за легализацию мигрантов и выдачу им патентов», — сообщил собеседник агентства. За разъяснениями журналист URA.RU обратился в следственное управление СКР по ХМАО. В адрес ведомства направлен запрос. Источники агентства из правоохранительных структур сообщил, что после завершения проверки, организованной службой собственной безопасности полиции, Семенову ждет увольнение по отрицательным мотивам. Для подтверждения информации в УМВД по ХМАО также направлен запрос. Ранее URA.RU сообщало, что начальницу управления миграции ХМАО Семенову заподозрили в вымогательстве. Силовики подозревают, что на предыдущем месте работы в ОМВД Ханты-Мансийска она выдавала своей подчиненной премии и получала откаты за покровительство по службе.