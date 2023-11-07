07 ноября 2023

Главу миграционного управления полиции ХМАО отправили в СИЗО

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Исправительный центр при ИК. Курган, сизо, колония, ИК1, исправительный центр
Суд арестовал подозреваемую на два месяца Фото:

Начальника миграционного управления полиции ХМАО Оксану Семенову отправили в СИЗО. Об этом URA.RU сообщил источник из окружных правоохранительных структур.

«Суд по требованию СКР отправил Семенову на два месяца в СИЗО. В ходе расследования уголовного дела о вымогательстве вскрылись ее связи с таджикской диаспорой. По версии следствия, Семенова получала взятки от местного подрядчика, уроженца Таджикистана, за легализацию мигрантов и выдачу им патентов», — сообщил собеседник агентства.

За разъяснениями журналист URA.RU обратился в следственное управление СКР по ХМАО. В адрес ведомства направлен запрос. Источники агентства из правоохранительных структур сообщил, что после завершения проверки, организованной службой собственной безопасности полиции, Семенову ждет увольнение по отрицательным мотивам. Для подтверждения информации в УМВД по ХМАО также направлен запрос.

Ранее URA.RU сообщало, что начальницу управления миграции ХМАО Семенову заподозрили в вымогательстве. Силовики подозревают, что на предыдущем месте работы в ОМВД Ханты-Мансийска она выдавала своей подчиненной премии и получала откаты за покровительство по службе.

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Начальника миграционного управления полиции ХМАО Оксану Семенову отправили в СИЗО. Об этом URA.RU сообщил источник из окружных правоохранительных структур. «Суд по требованию СКР отправил Семенову на два месяца в СИЗО. В ходе расследования уголовного дела о вымогательстве вскрылись ее связи с таджикской диаспорой. По версии следствия, Семенова получала взятки от местного подрядчика, уроженца Таджикистана, за легализацию мигрантов и выдачу им патентов», — сообщил собеседник агентства. За разъяснениями журналист URA.RU обратился в следственное управление СКР по ХМАО. В адрес ведомства направлен запрос. Источники агентства из правоохранительных структур сообщил, что после завершения проверки, организованной службой собственной безопасности полиции, Семенову ждет увольнение по отрицательным мотивам. Для подтверждения информации в УМВД по ХМАО также направлен запрос. Ранее URA.RU сообщало, что начальницу управления миграции ХМАО Семенову заподозрили в вымогательстве. Силовики подозревают, что на предыдущем месте работы в ОМВД Ханты-Мансийска она выдавала своей подчиненной премии и получала откаты за покровительство по службе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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