Свердловский минздрав начал экономить на тест-полосках для диабетиков

Министерство здравоохранения Свердловской области уменьшило в три раза объем выдаваемых тест-полосок для пациентов с диабетом. Причиной стал недостаток этих расходных материалов на рынке, сообщает осведомленный источник URA.RU. Однако официальный представитель минздрава настаивает на отсутствии каких-либо проблем с выдачей тест-полосок.
«Ранее диабетики получали тест-полоски, рассчитанные на трехмесячный период, теперь же набор предоставляется только на месяц. В каждой упаковке 50 тест-полосок, что при ежедневном использовании трех штук достаточно всего на две недели. Таким образом, пациенты вынуждены докупать недостающие полоски за свой счет. При этом стоимость одной упаковки колеблется от 600 до 1100 рублей, что ставит под угрозу доступность необходимых расходных материалов для пенсионеров и малоимущих пациентов», — подчеркнул источник.
Минздрав вынужден был пересмотреть количество выдаваемых полосок в целях оптимизации использования тест-полосок и обеспечения их доступности для всех нуждающихся пациентов. «Целью новой политики является обеспечение равного доступа к расходникам для всех нуждающихся при их ограниченном количестве. Ведомство усилило контроль за процессом выдачи расходников, стремясь минимизировать влияние дефицита на лечение пациентов с диабетом», — отметил собеседник агентства.
Редакция URA.RU направила запрос в свердловский минздрав. Там заявили, что в рамках федеральной и региональной программ закупаются тест-полоски для измерения глюкозы в крови к 6 глюкометрам. «Остатки в среднем соответствуют 6-7 месячной потребности. Закуп тест-полосок производится в плановом порядке с учетом сложившейся потребности. Решение о количестве назначения тест-полосок принимает лечащий врач», — отметили в ведомстве.
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