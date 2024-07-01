Тюменцы собрались воевать с мэрией из-за бесплатных пляжей

Жители Тюмени создали петицию, в которой просят оборудовать бесплатные городские пляжи. Они требуют создать места для отдыха возле водоемов с раздевалками, шезлонгами и охраной, а также организовать к ним маршруты. Петиция опубликована на сайте change.org.
«Мы требуем от администрации города Тюмени срочно создать бесплатные городские пляжи с раздевалками, шезлонгами, парковками, туалетами, охраной, доступностью для маломобильных групп населения. Организовать автобусные маршруты к бесплатным городским и загородным пляжам, разрешить на таких пляжах платные услуги для отдыхающих», — указано в петиции.
Жители отметили, что с начала купального сезона в регионе погибли около 10 человек. Местные связывают трагедии, в том числе, с отсутствие бесплатных пляжей. По данным на 2 июля, петицию подписали 79 человек.
Ранее в мэрии сообщали причины, по которым в городе нет городских пляжей. URA.RU писало, что площадь прибрежной полосы слишком мала для размещения необходимой для купания инфраструктуры. Однако в планах у администрации сделать пригодным для купания озеро Алебашево.
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