01 июля 2024

Тюменцы собрались воевать с мэрией из-за бесплатных пляжей

Тюменцы требуют мэрию оборудовать бесплатные пляжи
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Петицию подписали 79 человек
Петицию подписали 79 человек Фото:

Жители Тюмени создали петицию, в которой просят оборудовать бесплатные городские пляжи. Они требуют создать места для отдыха возле водоемов с раздевалками, шезлонгами и охраной, а также организовать к ним маршруты. Петиция опубликована на сайте change.org.

«Мы требуем от администрации города Тюмени срочно создать бесплатные городские пляжи с раздевалками, шезлонгами, парковками, туалетами, охраной, доступностью для маломобильных групп населения. Организовать автобусные маршруты к бесплатным городским и загородным пляжам, разрешить на таких пляжах платные услуги для отдыхающих», — указано в петиции.

Жители отметили, что с начала купального сезона в регионе погибли около 10 человек. Местные связывают трагедии, в том числе, с отсутствие бесплатных пляжей. По данным на 2 июля, петицию подписали 79 человек.

Ранее в мэрии сообщали причины, по которым в городе нет городских пляжей. URA.RU писало, что площадь прибрежной полосы слишком мала для размещения необходимой для купания инфраструктуры. Однако в планах у администрации сделать пригодным для купания озеро Алебашево

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Тюмени создали петицию, в которой просят оборудовать бесплатные городские пляжи. Они требуют создать места для отдыха возле водоемов с раздевалками, шезлонгами и охраной, а также организовать к ним маршруты. Петиция опубликована на сайте change.org. «Мы требуем от администрации города Тюмени срочно создать бесплатные городские пляжи с раздевалками, шезлонгами, парковками, туалетами, охраной, доступностью для маломобильных групп населения. Организовать автобусные маршруты к бесплатным городским и загородным пляжам, разрешить на таких пляжах платные услуги для отдыхающих», — указано в петиции. Жители отметили, что с начала купального сезона в регионе погибли около 10 человек. Местные связывают трагедии, в том числе, с отсутствие бесплатных пляжей. По данным на 2 июля, петицию подписали 79 человек. Ранее в мэрии сообщали причины, по которым в городе нет городских пляжей. URA.RU писало, что площадь прибрежной полосы слишком мала для размещения необходимой для купания инфраструктуры. Однако в планах у администрации сделать пригодным для купания озеро Алебашево. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...