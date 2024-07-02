В челябинском поселке нашли мертвую школьницу

Родители нашли мертвую школьницу в челябинском поселке Воронино

02 июля 2024 в 13:05 Размер текста - 17 +

В обстоятельствах трагедии разбираются сотрудники Следственного комитета Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Тело 16-летней школьницы обнаружили в хозяйственной постройке дома одного из поселков Пластовского района. Об этом URA.RU 2 июля сообщил источник в правоохранительных органах Челябинской области. «Трагедия произошла 1 июля в поселке Воронино. Тело девушки обнаружили родители в одной из построек во дворе дома. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства)», — рассказал инсайдер. С места происшествия изъяты несколько предметов, способных пролить свет на причины случившегося. В том числе — групповая фотография класса. В пресс-службе управления СКР по региону подтвердили лишь сам факт произошедшего. Сейчас в обстоятельствах дела разбираются сотрудники следственного отдела по Южноуральску. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тело 16-летней школьницы обнаружили в хозяйственной постройке дома одного из поселков Пластовского района. Об этом URA.RU 2 июля сообщил источник в правоохранительных органах Челябинской области. «Трагедия произошла 1 июля в поселке Воронино. Тело девушки обнаружили родители в одной из построек во дворе дома. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства)», — рассказал инсайдер. С места происшествия изъяты несколько предметов, способных пролить свет на причины случившегося. В том числе — групповая фотография класса. В пресс-службе управления СКР по региону подтвердили лишь сам факт произошедшего. Сейчас в обстоятельствах дела разбираются сотрудники следственного отдела по Южноуральску.