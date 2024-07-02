В челябинском поселке нашли мертвую школьницу

Родители нашли мертвую школьницу в челябинском поселке Воронино
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Фермерский рынок в Кременкуле. Челябинск, следственный комитет, силовики, ск, скр
В обстоятельствах трагедии разбираются сотрудники Следственного комитета Фото:

Тело 16-летней школьницы обнаружили в хозяйственной постройке дома одного из поселков Пластовского района. Об этом URA.RU 2 июля сообщил источник в правоохранительных органах Челябинской области.

«Трагедия произошла 1 июля в поселке Воронино. Тело девушки обнаружили родители в одной из построек во дворе дома. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства)», — рассказал инсайдер.

С места происшествия изъяты несколько предметов, способных пролить свет на причины случившегося. В том числе — групповая фотография класса.

В пресс-службе управления СКР по региону подтвердили лишь сам факт произошедшего. Сейчас в обстоятельствах дела разбираются сотрудники следственного отдела по Южноуральску.

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Тело 16-летней школьницы обнаружили в хозяйственной постройке дома одного из поселков Пластовского района. Об этом URA.RU 2 июля сообщил источник в правоохранительных органах Челябинской области. «Трагедия произошла 1 июля в поселке Воронино. Тело девушки обнаружили родители в одной из построек во дворе дома. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства)», — рассказал инсайдер. С места происшествия изъяты несколько предметов, способных пролить свет на причины случившегося. В том числе — групповая фотография класса. В пресс-службе управления СКР по региону подтвердили лишь сам факт произошедшего. Сейчас в обстоятельствах дела разбираются сотрудники следственного отдела по Южноуральску.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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