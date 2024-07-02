Вице-премьер РФ Савельев и губернатор Текслер побывали на границе с Казахстаном

Зампредседателя правительства РФ Виталий Савельев и губернатор Челябинской области Алексей Текслер осмотрели погранпереход «Бугристое» на границе с Казахстаном. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
«По поручению президента Владимира Путина на пункте пропуска через госграницу „Бугристое“ началась модернизация. С ходом работ ознакомились заместитель председателя правительства России Виталий Савельев и губернатор Алексей Текслер», — сообщили в пресс-службе.
В результате реконструкции с 13 до 32 увеличится число полос для движения транспорта. Пропускная способность вырастет с семи до 18 тысяч человек в сутки, автотранспорта — с двух до четырех тысяч.
Работы планируется завершить в декабре 2026 года. Савельев подчеркнул, что необходимо приложить все усилия, чтобы выполнить работы в срок, и, может быть, даже досрочно.
Также Савельев и Текслер осмотрели работу транспортно-логистического комплекса «Южноуральский». Перерабатывающая способность терминала составляет 800 тысяч тонн грузов в год, в дальнейшем планируется увеличение до трех миллионов тонн.
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