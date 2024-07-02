Орбан впервые с начала СВО прибыл в Киев: цель прибытия, отношение Орбана к России

FT: премьер Венгрии Орбан впервые с начала СВО посетит Киев

02 июля 2024 в 13:42 Размер текста - 17 +

Виктор Орбан обсудит с Владимиром Зеленский урегулирование на Украине Фото: Пресс-Служба Премьер-Министра Венгрии/Золтан Фишер Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 2 июля посетил Киев для встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. Это будет первый визит венгерского политика на Украину с начала СВО. URA.RU подробнее об этом рассказывает в своем материале. Орбан впервые с начала СВО прибыл в Киев Виктор Орбан посетил Киев для переговоров с Владимиром Зеленским. Этот визит стал первым для венгерского политика с начала СВО. За этот период Украину посетили все лидеры Евросоюза (ЕС), кроме него. Переговорам Орбана с Украиной предшествовали обсуждения прав венгерского меньшинства на западе страны. Критики полагают, что премьер-министр Венгрии использует эту тему для продвижения российской позиции в конфликте. Причина приезда Виктор Орбан прибыл в Киев с официальным визитом. Как сообщил пресс-секретарь Орбана Берталан Хаваши, основными темами переговоров между главами государств станут двусторонние отношения между Венгрией и Украиной, а также пути мирного урегулирования конфликта на Украине. Ожидается, что Орбан и Зеленский обсудят актуальные вопросы, представляющие взаимный интерес, и попытаются найти общие подходы к разрешению существующих проблем. Зеленский и Орбан виделись ранее в декабре 2023 года В декабре 2023 года Владимир Зеленский и Виктор Орбан встречались в Аргентине во время инаугурации нового аргентинского президента Хавьер Милей. По словам Орбана, их разговор нельзя назвать полноценной встречей, так как они лишь вместе посидели на балконе и обменялись парой слов. Отношение Орбана к России Виктор Орбан занимает доброжелательную позицию в отношении России. Политик стремится сохранить экономические и энергетические связи с Россией, что вызывает критику со стороны некоторых стран-членов ЕС. В целом, позицию Орбана можно охарактеризовать как прагматичную. Он стремится сохранить отношения с Москвой. Эта линия поведения вызывает как поддержку, так и критику со стороны различных политических сил, как в Венгрии, так и на международной арене. В конце мая Орбан заявил, что продвижение России на Украине зависит от мощности западного оружия, поставляемого Киеву. Он подчеркнул, что без помощи НАТО ВСУ не могли бы атаковать российские города, и предупредил, что такие действия «приближают русских» к странам Альянса. По его мнению, чем более мощным оружием будет атаковать Украина, тем дальше будут продвигаться российские войска. Премьер также заявлял, что Европа вступила в промежуточную стадию подготовки к войне с Россией, указывая на все большее втягивание в конфликт на Украине. Он отметил, что вступление в конфликт происходит постепенно, в три этапа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 2 июля посетил Киев для встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. Это будет первый визит венгерского политика на Украину с начала СВО. URA.RU подробнее об этом рассказывает в своем материале. Виктор Орбан посетил Киев для переговоров с Владимиром Зеленским. Этот визит стал первым для венгерского политика с начала СВО. За этот период Украину посетили все лидеры Евросоюза (ЕС), кроме него. Переговорам Орбана с Украиной предшествовали обсуждения прав венгерского меньшинства на западе страны. Критики полагают, что премьер-министр Венгрии использует эту тему для продвижения российской позиции в конфликте. Виктор Орбан прибыл в Киев с официальным визитом. Как сообщил пресс-секретарь Орбана Берталан Хаваши, основными темами переговоров между главами государств станут двусторонние отношения между Венгрией и Украиной, а также пути мирного урегулирования конфликта на Украине. Ожидается, что Орбан и Зеленский обсудят актуальные вопросы, представляющие взаимный интерес, и попытаются найти общие подходы к разрешению существующих проблем. В декабре 2023 года Владимир Зеленский и Виктор Орбан встречались в Аргентине во время инаугурации нового аргентинского президента Хавьер Милей. По словам Орбана, их разговор нельзя назвать полноценной встречей, так как они лишь вместе посидели на балконе и обменялись парой слов. Виктор Орбан занимает доброжелательную позицию в отношении России. Политик стремится сохранить экономические и энергетические связи с Россией, что вызывает критику со стороны некоторых стран-членов ЕС. В целом, позицию Орбана можно охарактеризовать как прагматичную. Он стремится сохранить отношения с Москвой. Эта линия поведения вызывает как поддержку, так и критику со стороны различных политических сил, как в Венгрии, так и на международной арене. В конце мая Орбан заявил, что продвижение России на Украине зависит от мощности западного оружия, поставляемого Киеву. Он подчеркнул, что без помощи НАТО ВСУ не могли бы атаковать российские города, и предупредил, что такие действия «приближают русских» к странам Альянса. По его мнению, чем более мощным оружием будет атаковать Украина, тем дальше будут продвигаться российские войска. Премьер также заявлял, что Европа вступила в промежуточную стадию подготовки к войне с Россией, указывая на все большее втягивание в конфликт на Украине. Он отметил, что вступление в конфликт происходит постепенно, в три этапа.