Уничтожение истребителей Су-27 в Миргороде вызвало неожиданную реакцию у Forbes

Forbes: массовое уничтожение украинских Су-27 в Миргороде дорого обошлось ВСУ
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Вооруженные силы Украины. stock, су-27, авиация, истребитель, всу, ввс украины,  stock
За одну атаку Украина лишилась пяти истребителей Су-27 Фото:
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Атака российских военных на аэродром ВСУ в Миргороде и уничтожение пяти украинских истребителей Су-27 вызвала бурную реакцию в зарубежных СМИ. Журнал Forbes отметил, что это, вероятно, был один из самых дорогостоящих дней для ослабленных украинских военно-воздушных сил.

«Возможно, это был один из самых дорогостоящих дней для потрепанной украинской авиации…» — говорится в материале журнала. В статье подчеркивается, что украинские блогеры поспешили обвинить офицеров ВСУ, которые отдали приказ разместить истребители Су-27 на открытой базе, близкой к линии фронта. Это решение подвергло самолеты риску уничтожения.

Миргородский аэродром является важным объектом для ВВС Украины. Он служит в качестве базы для ударов по Запорожской области и Крыму. В результате российского удара были уничтожены пять действующих многоцелевых истребителей Су-27, еще два, находившиеся на ремонте, получили повреждения, заключил автор.

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Атака российских военных на аэродром ВСУ в Миргороде и уничтожение пяти украинских истребителей Су-27 вызвала бурную реакцию в зарубежных СМИ. Журнал Forbes отметил, что это, вероятно, был один из самых дорогостоящих дней для ослабленных украинских военно-воздушных сил. «Возможно, это был один из самых дорогостоящих дней для потрепанной украинской авиации…» — говорится в материале журнала. В статье подчеркивается, что украинские блогеры поспешили обвинить офицеров ВСУ, которые отдали приказ разместить истребители Су-27 на открытой базе, близкой к линии фронта. Это решение подвергло самолеты риску уничтожения. Миргородский аэродром является важным объектом для ВВС Украины. Он служит в качестве базы для ударов по Запорожской области и Крыму. В результате российского удара были уничтожены пять действующих многоцелевых истребителей Су-27, еще два, находившиеся на ремонте, получили повреждения, заключил автор.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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