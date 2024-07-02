Уничтожение истребителей Су-27 в Миргороде вызвало неожиданную реакцию у Forbes

Forbes: массовое уничтожение украинских Су-27 в Миргороде дорого обошлось ВСУ

02 июля 2024 в 13:52 Размер текста - 17 +

За одну атаку Украина лишилась пяти истребителей Су-27 Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Атака российских военных на аэродром ВСУ в Миргороде и уничтожение пяти украинских истребителей Су-27 вызвала бурную реакцию в зарубежных СМИ. Журнал Forbes отметил, что это, вероятно, был один из самых дорогостоящих дней для ослабленных украинских военно-воздушных сил. «Возможно, это был один из самых дорогостоящих дней для потрепанной украинской авиации…» — говорится в материале журнала. В статье подчеркивается, что украинские блогеры поспешили обвинить офицеров ВСУ, которые отдали приказ разместить истребители Су-27 на открытой базе, близкой к линии фронта. Это решение подвергло самолеты риску уничтожения. Миргородский аэродром является важным объектом для ВВС Украины. Он служит в качестве базы для ударов по Запорожской области и Крыму. В результате российского удара были уничтожены пять действующих многоцелевых истребителей Су-27, еще два, находившиеся на ремонте, получили повреждения, заключил автор. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Атака российских военных на аэродром ВСУ в Миргороде и уничтожение пяти украинских истребителей Су-27 вызвала бурную реакцию в зарубежных СМИ. Журнал Forbes отметил, что это, вероятно, был один из самых дорогостоящих дней для ослабленных украинских военно-воздушных сил. «Возможно, это был один из самых дорогостоящих дней для потрепанной украинской авиации…» — говорится в материале журнала. В статье подчеркивается, что украинские блогеры поспешили обвинить офицеров ВСУ, которые отдали приказ разместить истребители Су-27 на открытой базе, близкой к линии фронта. Это решение подвергло самолеты риску уничтожения. Миргородский аэродром является важным объектом для ВВС Украины. Он служит в качестве базы для ударов по Запорожской области и Крыму. В результате российского удара были уничтожены пять действующих многоцелевых истребителей Су-27, еще два, находившиеся на ремонте, получили повреждения, заключил автор.