01 июля 2024

В ХМАО стартовал трендовый гастрофестиваль

Сургут присоединился к главному морскому гастрофестивалю «На гребне»
© Служба новостей «URA.RU»
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В морском гастрофестивале «На гребне» участвуют рестораны из 40 городов России
В морском гастрофестивале «На гребне» участвуют рестораны из 40 городов России Фото:

В Сургуте стартовал главный морской гастрофестиваль «На гребне». Об этом URA.RU сообщили в ресторане «ЮжанеГорожане».

 «Для фестиваля разработано спецменю», — прокомментировали агентству в заведении. Гостей теперь угощают гребешками с муссом чкмерули и картофеля, а также хинкалями с морепродуктами и рыбным крудо.

Пока что к фестивалю присоединилось только одно заведение из ХМАО. Всего в географию проекта включены 40 городов России. Среди участников — старейший тюменский рыбный ресторан «Посейдон», челябинская гастротека Brut is Good, популярный в Екатеринбурге ресторан «Легенды юга». Шеф-повара заведений разработали специальное меню с морепродуктами.

В 2023 году в ХМАО прошел гастрофестиваль «Вкусы Югры» с ярмаркой, на которой презентовали местные бренды. Организаторы разыграли один миллион рублей за лучшую продукцию в различных номинациях.

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В Сургуте стартовал главный морской гастрофестиваль «На гребне». Об этом URA.RU сообщили в ресторане «ЮжанеГорожане».  «Для фестиваля разработано спецменю», — прокомментировали агентству в заведении. Гостей теперь угощают гребешками с муссом чкмерули и картофеля, а также хинкалями с морепродуктами и рыбным крудо. Пока что к фестивалю присоединилось только одно заведение из ХМАО. Всего в географию проекта включены 40 городов России. Среди участников — старейший тюменский рыбный ресторан «Посейдон», челябинская гастротека Brut is Good, популярный в Екатеринбурге ресторан «Легенды юга». Шеф-повара заведений разработали специальное меню с морепродуктами. В 2023 году в ХМАО прошел гастрофестиваль «Вкусы Югры» с ярмаркой, на которой презентовали местные бренды. Организаторы разыграли один миллион рублей за лучшую продукцию в различных номинациях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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