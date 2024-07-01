В ХМАО стартовал трендовый гастрофестиваль

В Сургуте стартовал главный морской гастрофестиваль «На гребне». Об этом URA.RU сообщили в ресторане «ЮжанеГорожане».
«Для фестиваля разработано спецменю», — прокомментировали агентству в заведении. Гостей теперь угощают гребешками с муссом чкмерули и картофеля, а также хинкалями с морепродуктами и рыбным крудо.
Пока что к фестивалю присоединилось только одно заведение из ХМАО. Всего в географию проекта включены 40 городов России. Среди участников — старейший тюменский рыбный ресторан «Посейдон», челябинская гастротека Brut is Good, популярный в Екатеринбурге ресторан «Легенды юга». Шеф-повара заведений разработали специальное меню с морепродуктами.
В 2023 году в ХМАО прошел гастрофестиваль «Вкусы Югры» с ярмаркой, на которой презентовали местные бренды. Организаторы разыграли один миллион рублей за лучшую продукцию в различных номинациях.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!