В Кремле отреагировали на визит Орбана в Киев

Песков: Орбан преследует в Киеве интересы ЕС

02 июля 2024 в 15:10 Размер текста - 17 +

Виктор Орбан в Киеве будет отстаивать интересы ЕС, заявил Дмитрий Песков (на фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в Киеве будет представлять интересы Европейского союза (ЕС), так как его страна теперь председательствует в Совете ЕС. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Понятно, что Венгрия, которая стала председательствовать в ЕС, должна выполнять свои функции. Поэтому в данном случае будет преобладать выполнение обязанностей с учетом брюссельских интересов, а не национальных», — заявил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Также он уточнил, что президент России Владимир Путин не имел контактов с Орбаном. Пресс-секретарь добавил, что Кремль не ожидает ничего определенного от этого визита и не считает нужным комментировать данную ситуацию. Песков подчеркнул, что Орбан известен как политик, который умеет настоятельно отстаивать интересы своей страны, однако в данном случае важнее будет учитывать требования, вытекающие из позиции Европейского союза. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в Киеве будет представлять интересы Европейского союза (ЕС), так как его страна теперь председательствует в Совете ЕС. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Понятно, что Венгрия, которая стала председательствовать в ЕС, должна выполнять свои функции. Поэтому в данном случае будет преобладать выполнение обязанностей с учетом брюссельских интересов, а не национальных», — заявил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Также он уточнил, что президент России Владимир Путин не имел контактов с Орбаном. Пресс-секретарь добавил, что Кремль не ожидает ничего определенного от этого визита и не считает нужным комментировать данную ситуацию. Песков подчеркнул, что Орбан известен как политик, который умеет настоятельно отстаивать интересы своей страны, однако в данном случае важнее будет учитывать требования, вытекающие из позиции Европейского союза.