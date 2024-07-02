В Кремле отреагировали на визит Орбана в Киев

Песков: Орбан преследует в Киеве интересы ЕС
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Виктор Орбан в Киеве будет отстаивать интересы ЕС, заявил Дмитрий Песков (на фото) Фото:

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в Киеве будет представлять интересы Европейского союза (ЕС), так как его страна теперь председательствует в Совете ЕС. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Понятно, что Венгрия, которая стала председательствовать в ЕС, должна выполнять свои функции. Поэтому в данном случае будет преобладать выполнение обязанностей с учетом брюссельских интересов, а не национальных», — заявил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Также он уточнил, что президент России Владимир Путин не имел контактов с Орбаном.

Пресс-секретарь добавил, что Кремль не ожидает ничего определенного от этого визита и не считает нужным комментировать данную ситуацию. Песков подчеркнул, что Орбан известен как политик, который умеет настоятельно отстаивать интересы своей страны, однако в данном случае важнее будет учитывать требования, вытекающие из позиции Европейского союза.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в Киеве будет представлять интересы Европейского союза (ЕС), так как его страна теперь председательствует в Совете ЕС. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Понятно, что Венгрия, которая стала председательствовать в ЕС, должна выполнять свои функции. Поэтому в данном случае будет преобладать выполнение обязанностей с учетом брюссельских интересов, а не национальных», — заявил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Также он уточнил, что президент России Владимир Путин не имел контактов с Орбаном. Пресс-секретарь добавил, что Кремль не ожидает ничего определенного от этого визита и не считает нужным комментировать данную ситуацию. Песков подчеркнул, что Орбан известен как политик, который умеет настоятельно отстаивать интересы своей страны, однако в данном случае важнее будет учитывать требования, вытекающие из позиции Европейского союза.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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