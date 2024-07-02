В Нижневартовске первые жители затопленных домов получат денежные компенсации

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В Нижневартовске первые жители затопленных домов получат денежные компенсации
В Нижневартовске первые жители затопленных домов получат денежные компенсации Фото:
новость из сюжета
Паводок 2024 в ХМАО

Первые жители Нижневартовска (ХМАО), пострадавшие от паводка, в ближайшее время получат компенсационные выплаты из регионального и городского бюджета. Информацию об этом передает журналист URA.RU с брифинга с начальником отдела защиты населения и территорий от ЧС управления МЧС по ХМАО Евгений Тарабыкин.

«Подтверждено 25 человек [в Нижневартовске], имеющих действующую прописку в дачных домах, и это жилье является их единственным. Эти люди могут обратиться за компенсационными выплатами в управление социальной защиты населения департамента соцзащиты округа», — сообщил Тарабыкин. По его словам, от вартовчан уже принято 7 заявлений такого рода, которые рассмотрены и одобрены комиссией.

Региональная выплата

Жители города смогут получить единовременную материальную помощь из бюджета окружного правительства в размере до 100 тысяч рублей. В пресс-службе мэрии Нижневартовска URA.RU пояснили, какие условия должны быть выполнены для подачи заявления на компенсацию ущерба от паводка. 

  • Заявитель должен быть гражданином РФ и проживать на территории ХМАО;
  • Специальная комиссия должна признать заявителя попавшим в экстремальную жизненную ситуацию;
  • Заявитель ранее в текущем году не получал единовременную помощь.

Все выплаты производятся в заявительном порядке. Поэтому для их получения необходимо написать заявление в филиале МФЦ.

Муниципальная выплата

За счет средств бюджета Нижневартовска также происходят компенсационные выплаты. «По информации управления по социальной политике администрации города Нижневартовска, размер данной выплаты составляет 25 тысяч рублей», — сообщили агентству в мэрии города.

Условие, которое необходимо соблюсти — наличие у заявителя регистрации по месту жительства в пострадавшем жилом помещении или наличие права собственности на такое жилье. Выплаты осуществляет департамент по соцполитике администрации Нижневартовска.

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Первые жители Нижневартовска (ХМАО), пострадавшие от паводка, в ближайшее время получат компенсационные выплаты из регионального и городского бюджета. Информацию об этом передает журналист URA.RU с брифинга с начальником отдела защиты населения и территорий от ЧС управления МЧС по ХМАО Евгений Тарабыкин. «Подтверждено 25 человек [в Нижневартовске], имеющих действующую прописку в дачных домах, и это жилье является их единственным. Эти люди могут обратиться за компенсационными выплатами в управление социальной защиты населения департамента соцзащиты округа», — сообщил Тарабыкин. По его словам, от вартовчан уже принято 7 заявлений такого рода, которые рассмотрены и одобрены комиссией. Региональная выплата Жители города смогут получить единовременную материальную помощь из бюджета окружного правительства в размере до 100 тысяч рублей. В пресс-службе мэрии Нижневартовска URA.RU пояснили, какие условия должны быть выполнены для подачи заявления на компенсацию ущерба от паводка.  Все выплаты производятся в заявительном порядке. Поэтому для их получения необходимо написать заявление в филиале МФЦ. Муниципальная выплата За счет средств бюджета Нижневартовска также происходят компенсационные выплаты. «По информации управления по социальной политике администрации города Нижневартовска, размер данной выплаты составляет 25 тысяч рублей», — сообщили агентству в мэрии города. Условие, которое необходимо соблюсти — наличие у заявителя регистрации по месту жительства в пострадавшем жилом помещении или наличие права собственности на такое жилье. Выплаты осуществляет департамент по соцполитике администрации Нижневартовска.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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