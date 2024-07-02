Песков не стал комментировать слова Трампа об окончании украинского конфликта

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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Дональд Трамп имеет слабое представление о ситуации на Украине, заявил Дмитрий Песков Фото:
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В Кремле не будут комментировать заявление кандидата в президенты США Дональда Трампа об окончании украинского конфликта за один день. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла уточнил, что Трамп «не знает, о чем говорит».

«Прокомментировать это мы не можем», — заявил Песков. Он добавил, что это не первое заявление Трампа на эту тему. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что экс-президент США не знает сути вопроса и имеет слабое понимание ситуации.

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В Кремле не будут комментировать заявление кандидата в президенты США Дональда Трампа об окончании украинского конфликта за один день. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла уточнил, что Трамп «не знает, о чем говорит». «Прокомментировать это мы не можем», — заявил Песков. Он добавил, что это не первое заявление Трампа на эту тему. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что экс-президент США не знает сути вопроса и имеет слабое понимание ситуации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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