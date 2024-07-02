В мире США Песков не стал комментировать слова Трампа об окончании украинского конфликта 02 июля 2024 в 15:16 Размер текста - 17 + Дональд Трамп имеет слабое представление о ситуации на Украине, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Кремле не будут комментировать заявление кандидата в президенты США Дональда Трампа об окончании украинского конфликта за один день. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла уточнил, что Трамп «не знает, о чем говорит». «Прокомментировать это мы не можем», — заявил Песков. Он добавил, что это не первое заявление Трампа на эту тему. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что экс-президент США не знает сути вопроса и имеет слабое понимание ситуации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Кремле не будут комментировать заявление кандидата в президенты США Дональда Трампа об окончании украинского конфликта за один день. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла уточнил, что Трамп «не знает, о чем говорит». «Прокомментировать это мы не можем», — заявил Песков. Он добавил, что это не первое заявление Трампа на эту тему. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что экс-президент США не знает сути вопроса и имеет слабое понимание ситуации. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям