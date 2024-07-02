Песков не стал комментировать слова Трампа об окончании украинского конфликта

Дональд Трамп имеет слабое представление о ситуации на Украине, заявил Дмитрий Песков
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Кремле не будут комментировать заявление кандидата в президенты США Дональда Трампа об окончании украинского конфликта за один день. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла уточнил, что Трамп «не знает, о чем говорит».
«Прокомментировать это мы не можем», — заявил Песков. Он добавил, что это не первое заявление Трампа на эту тему. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что экс-президент США не знает сути вопроса и имеет слабое понимание ситуации.
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