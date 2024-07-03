Многодетная жительница Кургана Светлана Тарханова осталась без единственного жилья из-за разрушенного паводком дома. Вместе с тремя детьми ей приходится ютиться у родственников, где живет еще пять человек. Семья мечтает снова обрести свою крышу над головой, но ей предлагают делать капремонт. Женщина уверена, что в доме вести работы опасно. Свое разрушенное жилище отчаявшаяся женщина показала корреспондентам URA.RU.
«Уже подходит середина лета, уже не за горами школа, детские сады. Мы не можем домой вернуться из-за этой всей ситуации, неразберихи. Мы не знаем, куда обращаться дальше, чтобы нам помогли решить этот вопрос с жилищным сертификатом по утрате жилья», — со слезами на глазах рассказывает Тарханова.
Светлана переживает за судьбу своих детей, которые теперь живут с ней у родственников. Места мало, поскольку родители Тархановой также пострадали от паводка и живут в этом же доме. И хотя окончательный ответ от социальной защиты еще не пришел, Тарханова уже отчаялась — понимает, что придет отказ, а дети так и останутся без своей крыши над головой.
Дом Тархановых, полуразрушенный и пустой, находится в садоводстве «Тополя», рядом с микрорайоном Глинки. Наводнение полностью разрушило строение: окна выбиты, бревна плесневеют, даже появился опасный грибок, который вызывает астму.
«Когда мы подавали документы и писали заявление на потерю имущества, нам сказали, что все хорошо. Обращение приняли. А недавно позвонили из соцзащиты и сказали, что мы написали не то заявление, надо написать на капитальный ремонт», — делится с URA.RU Светлана.
Светлана предусмотрительно заказала независимую экспертизу дома после паводка, чтобы оценить его состояние. В заключении написано, что дом полностью непригоден для жизни. Вся конструкция опасна и уже имеет признаки аварийности. Эксперты заключили, что дом еще может простоять, если в нем не проводить никаких работ, поэтому Светлана недоумевает от решения соцзащиты — какой капремонт там проводить?
Когда начался паводок, Тархановы успели уехать, но практически ничего не удалось спасти: утонули мебель, одежда и техника. О том, что к ним идет наводнение, семейство узнало из социальных сетей, а о том, что они в затопляемой зоне — даже не знали. Ранее во всех документах на дом департамент земельных отношений указывал, что затопляемость территории — 1%. В документе была еще приписка, что топить может раз в 100 лет, но Светлана с усмешкой отмечает, что за все годы ее жизни дом топит уже в третий раз.
Чтобы разобраться в ситуации, корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу администрации Кургана. Представители ответ пока не прислали, но уточнили адрес дома Тархановых.
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