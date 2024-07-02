Чем удивит гостей Бажовский фестиваль: 100 литров окрошки, банные мастер-классы и ночные игры

В Челябинской области 5 июля стартует Всероссийский Бажовский фестиваль

03 июля 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

Бажовский фестиваль пройдет с 5 по 7 июля Фото: Пресс-служба Бажовского фестиваля В Челябинской области, в селе Демарино, Пластовского района с 5 по 7 июля стартует 30-й Всероссийский Бажовский фестиваль народного творчества. В этом году на мероприятии ожидается более 60 тысяч гостей. Традиционно состоится выступление ВИА «Ариэль» и оркестра «Малахит». Также пройдут и мастер-классы, главным из которых станет приготовление и дегустация 100 литров окрошки-покосницы. Об истории «Бажовки», отмене фестиваля и о том, что ждет фанатов фольклора в этом году — в материале URA.RU. История Бажовского фестиваля Впервые Бажовский фестиваль состоялся в 1993 году и имел обрядово-эзотерический характер. Мероприятие проходило в поселке Разъезд Кисегач. Бажовский фестиваль был назван в честь писателя-фольклориста Бажова Павла Петровича. Фото: Илья Московец © URA.RU Двухдневный Бажовский фестиваль, который проводится в Челябинской области каждое лето, носит имя известного писателя-фольклориста Павла Бажова. В 1993 году челябинский фонд культуры и Уральский Рериховский центр организовали первую встречу любителей народной культуры и народных традиций. В 1996 году организация «Бажовки» перешла в руки министерства культуры Челябинской области и Челябинского государственного центра народного творчества. А через три года фестиваль приобрел статус всероссийского. В настоящее время Всероссийский Бажовский собирает более 50 тысяч гостей, а участников с каждым годом становится больше. В этом году более 240 коллективов и 700 мастеров-ремесленников со всей страны соберутся на нескольких площадках фестиваля в юбилейный — 30-й раз. Где проходил Бажовский фестиваль Бажовский фестиваль менял свою локацию около 10 раз. С 2019 года площадка в селе Демарино принимает гостей и ремесленников со всей страны Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Первая Бажовка состоялась в поселке Разъезд Кисегач. Далее несколько прошли на берегу озера Еловое и базе отдыха Синее озеро в Чебаркульском районе. С 2004 по 2011 год встречали любителей народного творчества на берегу озера Большой Сунукуль. Однако в 2007 и 2008 годах они проводились в Челябинске. Также фестиваль успел пройти на территории санатория Дальняя дача, в Снежинске и Миассе. Начиная с 2019 года Бажовский фестиваль проводится в селе Демарино в Пластовском районе Челябинской области. Эта площадка способна вместить огромный поток гостей и участников. Вокруг там располагается березовая роща и рукотворный пруд. Два года подряд «Бажовку» отменяли из-за пандемии COVID — 19 Коронавирус послужил отмене Бажовки два раза Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Всероссийский Бажовский фестиваль народного творчества впервые за 27 лет был отменен в 2020 году. Отмену масштабного мероприятия предопределила нарастающая волна коронавируса. Тогда организаторы заявили о проведении фестиваля только через год — в 2021 году. Однако в 2021 году санитарно-эпидемиологической ситуация на Южном Урале оставалась сложной. В соответствии с рекомендациями «Бажовку» перенесли с возможностью последующей отмены. По итогу мероприятие не состоялось. Программа XXX Всероссийского Бажовского фестиваля — 2024 В этом году Бажовский фестиваль будет проходить с 5 по 7 июля. Для гостей будут проводить мастер-классы, лекции, вечерние игры и концерты. В пятницу, 5 июля, события развернутся на площадках: Главная сцена, Малая сцена, сцена «Уральское поселение», «Уральская кухня», «Мастеровая слобода», «Банный фестиваль». Гостей ожидает концертная программа с выступлениями творческих коллективов, оркестра народных инструментов «Синегорье», «Марафон талантов» с участием звезд российской эстрады, этнодискотека. Также пройдут игра «В ночь на Ивана Купалу» и мастер-классы по приготовлению узвара и банным процедурам. Для гостей обещают приготовить 100 литров традиционной окрошки и устроить дегустацию Фото: Анна Майорова © URA.RU В субботу, 6 июля, на главной сцене выступят: ВИА «Ариэль», оркестр «Малахит», группы из Санкт-Петербурга — «ПритопТритона» и «ОтраваЕ» и многие другие. Большую часть мероприятий займет традиционная конкурсная программа. Пройдут и мастер-классы, где научат холодному копчению и исконному рецепту окрошки-покосницы, а также рукоделию и художественному искусству. На детской сцене проведут квесты и народные игры. Для любителей бань проведут лекции по очищению, алгоритмам парения и занятия по правке живота. Самым насыщенным по программе ожидается 6 июля. А главным событием второго дня фестиваля станет приготовление и дегустация 100 литров окрошки. В воскресенье, 7 июля, традиционно состоится церемония закрытия «До свидания, Бажовка». Окончится фестиваль награждением участников конкурсов, молодецкими забавами, лекциями по банному мастерству и хороводами. Как добраться до «Бажовки» До села Демарино можно добраться двумя путями: на машине или автобусе. Для того, чтобы из Челябинска на автомобиле добраться до «Бажовки», необходимо ехать по Уфимскому тракту, а далее по трассе М-5. Следует держать направление на деревню Казбаево и проехать еще несколько населенных пунктов до поворота до Демарино. На автобусе из Челябинска доехать можно только с пересадкой. Сначала на автобусе №590 нужно будет добраться до остановки «Пласт» и совершить пересадку на автобус №371, который следует до остановки «Демарино-2». Подробное объяснение маршрута, а также карты смотрите — в материале URA.RU. Гостей Бажовки ждет насыщенная трехдневная программа группа Всероссийский Бажовский фестиваль в соцсети «ВКонтакте» Фото: Бажовский фестиваль объединяет в себе несколько площадок: Главная сцена, Малая сцена, мастеровая слобода, шелковая горка, банные забавы, уральская кухня и другие группа Всероссийский Бажовский фестиваль в соцсети «ВКонтакте» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области, в селе Демарино, Пластовского района с 5 по 7 июля стартует 30-й Всероссийский Бажовский фестиваль народного творчества. В этом году на мероприятии ожидается более 60 тысяч гостей. Традиционно состоится выступление ВИА «Ариэль» и оркестра «Малахит». Также пройдут и мастер-классы, главным из которых станет приготовление и дегустация 100 литров окрошки-покосницы. Об истории «Бажовки», отмене фестиваля и о том, что ждет фанатов фольклора в этом году — в материале URA.RU. Двухдневный Бажовский фестиваль, который проводится в Челябинской области каждое лето, носит имя известного писателя-фольклориста Павла Бажова. В 1993 году челябинский фонд культуры и Уральский Рериховский центр организовали первую встречу любителей народной культуры и народных традиций. В 1996 году организация «Бажовки» перешла в руки министерства культуры Челябинской области и Челябинского государственного центра народного творчества. А через три года фестиваль приобрел статус всероссийского. В настоящее время Всероссийский Бажовский собирает более 50 тысяч гостей, а участников с каждым годом становится больше. В этом году более 240 коллективов и 700 мастеров-ремесленников со всей страны соберутся на нескольких площадках фестиваля в юбилейный — 30-й раз. Первая Бажовка состоялась в поселке Разъезд Кисегач. Далее несколько прошли на берегу озера Еловое и базе отдыха Синее озеро в Чебаркульском районе. С 2004 по 2011 год встречали любителей народного творчества на берегу озера Большой Сунукуль. Однако в 2007 и 2008 годах они проводились в Челябинске. Также фестиваль успел пройти на территории санатория Дальняя дача, в Снежинске и Миассе. Начиная с 2019 года Бажовский фестиваль проводится в селе Демарино в Пластовском районе Челябинской области. Эта площадка способна вместить огромный поток гостей и участников. Вокруг там располагается березовая роща и рукотворный пруд. Всероссийский Бажовский фестиваль народного творчества впервые за 27 лет был отменен в 2020 году. Отмену масштабного мероприятия предопределила нарастающая волна коронавируса. Тогда организаторы заявили о проведении фестиваля только через год — в 2021 году. Однако в 2021 году санитарно-эпидемиологической ситуация на Южном Урале оставалась сложной. В соответствии с рекомендациями «Бажовку» перенесли с возможностью последующей отмены. По итогу мероприятие не состоялось. В пятницу, 5 июля, события развернутся на площадках: Главная сцена, Малая сцена, сцена «Уральское поселение», «Уральская кухня», «Мастеровая слобода», «Банный фестиваль». Гостей ожидает концертная программа с выступлениями творческих коллективов, оркестра народных инструментов «Синегорье», «Марафон талантов» с участием звезд российской эстрады, этнодискотека. Также пройдут игра «В ночь на Ивана Купалу» и мастер-классы по приготовлению узвара и банным процедурам. В субботу, 6 июля, на главной сцене выступят: ВИА «Ариэль», оркестр «Малахит», группы из Санкт-Петербурга — «ПритопТритона» и «ОтраваЕ» и многие другие. Большую часть мероприятий займет традиционная конкурсная программа. Пройдут и мастер-классы, где научат холодному копчению и исконному рецепту окрошки-покосницы, а также рукоделию и художественному искусству. На детской сцене проведут квесты и народные игры. Для любителей бань проведут лекции по очищению, алгоритмам парения и занятия по правке живота. В воскресенье, 7 июля, традиционно состоится церемония закрытия «До свидания, Бажовка». Окончится фестиваль награждением участников конкурсов, молодецкими забавами, лекциями по банному мастерству и хороводами. До села Демарино можно добраться двумя путями: на машине или автобусе. Для того, чтобы из Челябинска на автомобиле добраться до «Бажовки», необходимо ехать по Уфимскому тракту, а далее по трассе М-5. Следует держать направление на деревню Казбаево и проехать еще несколько населенных пунктов до поворота до Демарино. На автобусе из Челябинска доехать можно только с пересадкой. Сначала на автобусе №590 нужно будет добраться до остановки «Пласт» и совершить пересадку на автобус №371, который следует до остановки «Демарино-2». Подробное объяснение маршрута, а также карты смотрите — в материале URA.RU.