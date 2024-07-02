Сотрудница горсобрания Магнитогорска показала конфликт с пьяными соседями. Видео

02 июля 2024 в 19:09 Размер текста - 17 +

Мать троих детей записала претензии соседей на камеру Фото: Александр Мамаев © URA.RU Сотрудник собрания депутатов Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, рассказала о начале конфликта с пьяными соседями. Претензии мужчины, которого оттаскивала от домофона его мать, она записала на камеру. «Агрессивный сосед в пьяном виде в ночное время ломился в наш дом. Главная его претензия, что мы прыгаем по лестнице (у нас двухэтажный таунхаус, общая стенка) и тем самым мешаем ему спать. Вызвала полицию, так как он не уходил и продолжал долбиться. Муж, который сразу же приехал с работы, как только вышел из машины, чтобы выяснить, в чем дело, получил кулаком по лицу. Пришлось скрутить ему руки, уложив на асфальт», — рассказала URA.RU Олеся А. Женщина уточнила, что успела записать претензии пьяного соседа на камеру. Мужчина перепугал своим поведением ее и детей, она вызвала полицию и написала заявление об угрозах. После того, как Олеся узнала, что на нее записано видеосообщение в паблике «Русская община», она отправила сообществу видеозаписи с разъяснениями и попросила дать опровержение опубликованной клевете. «Эти соседи поселились в августе—сентябре прошлого года. Мы живем около пяти лет в этом доме, с соседями всегда жили дружно. Кстати я русская, родилась в Магнитогорске, но взяла фамилию мужа, который родился в Грузии», — уточнила Олеся. Женщина добавила, что после претензий соседей о громких звуках шагов они установили новую лестницу. Покупка обошлась им в 350 тысяч рублей. Сейчас соседи утверждают, что их дети громко играют днем на музыкальных инструментах. Ранее URA.RU сообщало о конфликте между сотрудницей горсобрания депутатов и соседями. Сосед обвинил семью в том, что его избили, когда он пожаловался на отсутствие тишины. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудник собрания депутатов Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, рассказала о начале конфликта с пьяными соседями. Претензии мужчины, которого оттаскивала от домофона его мать, она записала на камеру. «Агрессивный сосед в пьяном виде в ночное время ломился в наш дом. Главная его претензия, что мы прыгаем по лестнице (у нас двухэтажный таунхаус, общая стенка) и тем самым мешаем ему спать. Вызвала полицию, так как он не уходил и продолжал долбиться. Муж, который сразу же приехал с работы, как только вышел из машины, чтобы выяснить, в чем дело, получил кулаком по лицу. Пришлось скрутить ему руки, уложив на асфальт», — рассказала URA.RU Олеся А. Женщина уточнила, что успела записать претензии пьяного соседа на камеру. Мужчина перепугал своим поведением ее и детей, она вызвала полицию и написала заявление об угрозах. После того, как Олеся узнала, что на нее записано видеосообщение в паблике «Русская община», она отправила сообществу видеозаписи с разъяснениями и попросила дать опровержение опубликованной клевете. «Эти соседи поселились в августе—сентябре прошлого года. Мы живем около пяти лет в этом доме, с соседями всегда жили дружно. Кстати я русская, родилась в Магнитогорске, но взяла фамилию мужа, который родился в Грузии», — уточнила Олеся. Женщина добавила, что после претензий соседей о громких звуках шагов они установили новую лестницу. Покупка обошлась им в 350 тысяч рублей. Сейчас соседи утверждают, что их дети громко играют днем на музыкальных инструментах. Ранее URA.RU сообщало о конфликте между сотрудницей горсобрания депутатов и соседями. Сосед обвинил семью в том, что его избили, когда он пожаловался на отсутствие тишины.