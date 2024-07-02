Посол РФ в Гааге: F-16 и аэродромы на Украине станут законной целью ВС РФ

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Флот США. Самолеты. stock, нато, сша, авиация, истребитель, самолет, авианосец,  stock
Истребители F-16 и аэродромы, с которых они взлетают, станут целями ВС РФ, заявил Владимир Тарабрин Фото:
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Власти Нидерландов разрешили экспорт первых истребителей F-16 для Украины

Американские истребители F-16, которые Нидерланды планируют отправить на Украину, будут рассматриваться Россией как законные военные цели. В то числе и военные аэропорты, с которых они будут вылетать. Об этом сообщил посол России в Гааге Владимир Тарабрин.

«Хотел бы отметить, что поставляемые Украине истребители, а также аэродромы, с которых они взлетают, рассматриваются российской стороной в качестве законной цели в ходе специальной военной операции», — заявил Тарабрин в беседе с РИА Новости.

Ранее власти Нидерландов выдали разрешение на экспорт 24 истребителей F-16 на Украину. По словам российского посла, Москва воспринимает это решение как шаг к эскалации конфликта и дестабилизации ситуации.

Согласно обещаниям министерства обороны Нидерландов, первая партия истребителей F-16 будет передана Украине после окончания лета. Это решение стало частью международной поддержки.

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Американские истребители F-16, которые Нидерланды планируют отправить на Украину, будут рассматриваться Россией как законные военные цели. В то числе и военные аэропорты, с которых они будут вылетать. Об этом сообщил посол России в Гааге Владимир Тарабрин. «Хотел бы отметить, что поставляемые Украине истребители, а также аэродромы, с которых они взлетают, рассматриваются российской стороной в качестве законной цели в ходе специальной военной операции», — заявил Тарабрин в беседе с РИА Новости. Ранее власти Нидерландов выдали разрешение на экспорт 24 истребителей F-16 на Украину. По словам российского посла, Москва воспринимает это решение как шаг к эскалации конфликта и дестабилизации ситуации. Согласно обещаниям министерства обороны Нидерландов, первая партия истребителей F-16 будет передана Украине после окончания лета. Это решение стало частью международной поддержки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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