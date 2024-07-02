Посол РФ в Гааге: F-16 и аэродромы на Украине станут законной целью ВС РФ

Американские истребители F-16, которые Нидерланды планируют отправить на Украину, будут рассматриваться Россией как законные военные цели. В то числе и военные аэропорты, с которых они будут вылетать. Об этом сообщил посол России в Гааге Владимир Тарабрин.
«Хотел бы отметить, что поставляемые Украине истребители, а также аэродромы, с которых они взлетают, рассматриваются российской стороной в качестве законной цели в ходе специальной военной операции», — заявил Тарабрин в беседе с РИА Новости.
Ранее власти Нидерландов выдали разрешение на экспорт 24 истребителей F-16 на Украину. По словам российского посла, Москва воспринимает это решение как шаг к эскалации конфликта и дестабилизации ситуации.
Согласно обещаниям министерства обороны Нидерландов, первая партия истребителей F-16 будет передана Украине после окончания лета. Это решение стало частью международной поддержки.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.