Свердловский депутат стал по-новому помогать фронту

Депутат заксобрания Свердловской области Алексей Коробейников начал отправлять в зону спецоперации РФ на Украине медицинское оборудование. Об этом он рассказал в своем telegram-канале.
«Чтобы спасать жизни наших бойцов, необходимо разное высокотехнологичное медицинское оборудование прямо в прифронтовой зоне. Сейчас готовим новую партию к отправке. В нее, помимо основного гуманитарного груза и средств технической поддержки, войдет разное медицинское оборудование для госпиталей», — подчеркнул парламентарий.
По словам Коробейникова, в предыдущую поездку в зону боевых действий он с товарищам отвез лишь часть оборудования. В частности, в зону СВО поставляются электрокаугуляторы, мобильные рентгенаппараты и дефибрилляторы.
Ранее URA.RU писало о получении Коробейниковым медали участника СВО (вручается в том числе гражданским лицам, помогающим ВС РФ). Вручение произошло в рамках его очередного визита в зону специальной военной операции РФ.
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