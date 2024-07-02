Свердловский депутат стал по-новому помогать фронту

Свердловский депутат Коробейников передал медицинскую технику на СВО

02 июля 2024 в 22:08 Размер текста - 17 +

Алексей Коробейников регулярно ездит в зону СВО Фото: Илья Московец © URA.RU Депутат заксобрания Свердловской области Алексей Коробейников начал отправлять в зону спецоперации РФ на Украине медицинское оборудование. Об этом он рассказал в своем telegram-канале. «Чтобы спасать жизни наших бойцов, необходимо разное высокотехнологичное медицинское оборудование прямо в прифронтовой зоне. Сейчас готовим новую партию к отправке. В нее, помимо основного гуманитарного груза и средств технической поддержки, войдет разное медицинское оборудование для госпиталей», — подчеркнул парламентарий. По словам Коробейникова, в предыдущую поездку в зону боевых действий он с товарищам отвез лишь часть оборудования. В частности, в зону СВО поставляются электрокаугуляторы, мобильные рентгенаппараты и дефибрилляторы. Ранее URA.RU писало о получении Коробейниковым медали участника СВО (вручается в том числе гражданским лицам, помогающим ВС РФ). Вручение произошло в рамках его очередного визита в зону специальной военной операции РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат заксобрания Свердловской области Алексей Коробейников начал отправлять в зону спецоперации РФ на Украине медицинское оборудование. Об этом он рассказал в своем telegram-канале. «Чтобы спасать жизни наших бойцов, необходимо разное высокотехнологичное медицинское оборудование прямо в прифронтовой зоне. Сейчас готовим новую партию к отправке. В нее, помимо основного гуманитарного груза и средств технической поддержки, войдет разное медицинское оборудование для госпиталей», — подчеркнул парламентарий. По словам Коробейникова, в предыдущую поездку в зону боевых действий он с товарищам отвез лишь часть оборудования. В частности, в зону СВО поставляются электрокаугуляторы, мобильные рентгенаппараты и дефибрилляторы. Ранее URA.RU писало о получении Коробейниковым медали участника СВО (вручается в том числе гражданским лицам, помогающим ВС РФ). Вручение произошло в рамках его очередного визита в зону специальной военной операции РФ.