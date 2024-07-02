Свердловский депутат стал по-новому помогать фронту

Свердловский депутат Коробейников передал медицинскую технику на СВО
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание Законодательного собрания Свердловской области. Екатеринбург, коробейников алексей
Алексей Коробейников регулярно ездит в зону СВО Фото:

Депутат заксобрания Свердловской области Алексей Коробейников начал отправлять в зону спецоперации РФ на Украине медицинское оборудование. Об этом он рассказал в своем telegram-канале.

«Чтобы спасать жизни наших бойцов, необходимо разное высокотехнологичное медицинское оборудование прямо в прифронтовой зоне. Сейчас готовим новую партию к отправке. В нее, помимо основного гуманитарного груза и средств технической поддержки, войдет разное медицинское оборудование для госпиталей», — подчеркнул парламентарий.

По словам Коробейникова, в предыдущую поездку в зону боевых действий он с товарищам отвез лишь часть оборудования. В частности, в зону СВО поставляются электрокаугуляторы, мобильные рентгенаппараты и дефибрилляторы.

Ранее URA.RU писало о получении Коробейниковым медали участника СВО (вручается в том числе гражданским лицам, помогающим ВС РФ). Вручение произошло в рамках его очередного визита в зону специальной военной операции РФ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Депутат заксобрания Свердловской области Алексей Коробейников начал отправлять в зону спецоперации РФ на Украине медицинское оборудование. Об этом он рассказал в своем telegram-канале. «Чтобы спасать жизни наших бойцов, необходимо разное высокотехнологичное медицинское оборудование прямо в прифронтовой зоне. Сейчас готовим новую партию к отправке. В нее, помимо основного гуманитарного груза и средств технической поддержки, войдет разное медицинское оборудование для госпиталей», — подчеркнул парламентарий. По словам Коробейникова, в предыдущую поездку в зону боевых действий он с товарищам отвез лишь часть оборудования. В частности, в зону СВО поставляются электрокаугуляторы, мобильные рентгенаппараты и дефибрилляторы. Ранее URA.RU писало о получении Коробейниковым медали участника СВО (вручается в том числе гражданским лицам, помогающим ВС РФ). Вручение произошло в рамках его очередного визита в зону специальной военной операции РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...