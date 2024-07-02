02 июля 2024

В ХМАО у ребенка выявили редкое заболевание

В ХМАО мальчик Дима заболел редкой болезнью мочевыводящих путей
© Служба новостей «URA.RU»
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Ребенку сделали операцию, чтобы он смог жить полноценно
Ребенку сделали операцию, чтобы он смог жить полноценно Фото:

Мальчик Дима попал в Нижневартовскую (ХМАО) окружную клиническую детскую больницу с редчайшей патологией. Речь идет о болезни, связанной с верхними мочевыводящими путями. Об этом сообщил заведующий уроандрологическим отделением больницы Николай Обухов.

«Дима поступил к нам в плановом порядке в очень маленьком возрасте с врожденной патологией верхних мочевыводящих путей. По результатам обследования выявили утроение мочевыводящих путей, которое осложнялось гигантской кистой мочевого пузыря. Ребенок не мог полноценно опорожнить мочевой пузырь», — слова Обухова передает правительство региона в telegram-канале. 

По словам заведующего, случай Димы был очень тяжелый, однако сразу приняли решение бороться за полноценную жизнь ребенка. Благодаря операции мальчику смогли помочь. Сейчас он развивается без каких-либо проблем. 

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Мальчик Дима попал в Нижневартовскую (ХМАО) окружную клиническую детскую больницу с редчайшей патологией. Речь идет о болезни, связанной с верхними мочевыводящими путями. Об этом сообщил заведующий уроандрологическим отделением больницы Николай Обухов. «Дима поступил к нам в плановом порядке в очень маленьком возрасте с врожденной патологией верхних мочевыводящих путей. По результатам обследования выявили утроение мочевыводящих путей, которое осложнялось гигантской кистой мочевого пузыря. Ребенок не мог полноценно опорожнить мочевой пузырь», — слова Обухова передает правительство региона в telegram-канале.  По словам заведующего, случай Димы был очень тяжелый, однако сразу приняли решение бороться за полноценную жизнь ребенка. Благодаря операции мальчику смогли помочь. Сейчас он развивается без каких-либо проблем. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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