Система маркировки будет блокировать продажу просроченных препаратов

03 июля 2024 в 03:56 Размер текста - 17 +

Нельзя будет купить лекарства, если Росздравнадзор не выдал разрешение Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В России ободрили законопроект депутатов Госдумы, который предусматривает запрет на продажу просроченных лекарственных препаратов на основе маркировки. Об этом сообщил человек, знакомый с решениями, которые приняли по итогам заседания комиссии. «Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила предложенный группой депутатов Госдумы законопроект, который предусматривает запрет продажи лекарств с истекшим сроком годности на основе информации из системы маркировки», — передают слова источника «Ведомости». Кроме того, невозможно будет приобрести лекарства, если в системе нет информации, что Росздравнадзор выдал разрешение на их ввод в гражданский оборот. Сами поправки в закон «Об обращении лекарственных средств» были внесены в нижнюю палату парламента 31 мая. Власти РФ поручили создать проект, благодаря которому будет технически невозможна продажа просроченных и украденных лекарств. Отмечается, что сейчас подобные случаи продажи таких товаров есть. По словас заместителя гендиректора Центра развития перспективных технологий Реваза Юсупова, каждый такой случай несет потенциальную угрозу жизни и здоровью граждан. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России ободрили законопроект депутатов Госдумы, который предусматривает запрет на продажу просроченных лекарственных препаратов на основе маркировки. Об этом сообщил человек, знакомый с решениями, которые приняли по итогам заседания комиссии. «Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила предложенный группой депутатов Госдумы законопроект, который предусматривает запрет продажи лекарств с истекшим сроком годности на основе информации из системы маркировки», — передают слова источника «Ведомости». Кроме того, невозможно будет приобрести лекарства, если в системе нет информации, что Росздравнадзор выдал разрешение на их ввод в гражданский оборот. Сами поправки в закон «Об обращении лекарственных средств» были внесены в нижнюю палату парламента 31 мая. Власти РФ поручили создать проект, благодаря которому будет технически невозможна продажа просроченных и украденных лекарств. Отмечается, что сейчас подобные случаи продажи таких товаров есть. По словас заместителя гендиректора Центра развития перспективных технологий Реваза Юсупова, каждый такой случай несет потенциальную угрозу жизни и здоровью граждан.