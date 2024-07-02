02 июля 2024

Система маркировки будет блокировать продажу просроченных препаратов

© Служба новостей «URA.RU»
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Аптека. Москва, лекарства, аптека
Нельзя будет купить лекарства, если Росздравнадзор не выдал разрешение Фото:

В России ободрили законопроект депутатов Госдумы, который предусматривает запрет на продажу просроченных лекарственных препаратов на основе маркировки. Об этом сообщил человек, знакомый с решениями, которые приняли по итогам заседания комиссии.

«Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила предложенный группой депутатов Госдумы законопроект, который предусматривает запрет продажи лекарств с истекшим сроком годности на основе информации из системы маркировки», — передают слова источника «Ведомости».

Кроме того, невозможно будет приобрести лекарства, если в системе нет информации, что Росздравнадзор выдал разрешение на их ввод в гражданский оборот. Сами поправки в закон «Об обращении лекарственных средств» были внесены в нижнюю палату парламента 31 мая.

Власти РФ поручили создать проект, благодаря которому будет технически невозможна продажа просроченных и украденных лекарств. Отмечается, что сейчас подобные случаи продажи таких товаров есть. По словас заместителя гендиректора Центра развития перспективных технологий Реваза Юсупова, каждый такой случай несет потенциальную угрозу жизни и здоровью граждан.

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В России ободрили законопроект депутатов Госдумы, который предусматривает запрет на продажу просроченных лекарственных препаратов на основе маркировки. Об этом сообщил человек, знакомый с решениями, которые приняли по итогам заседания комиссии. «Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила предложенный группой депутатов Госдумы законопроект, который предусматривает запрет продажи лекарств с истекшим сроком годности на основе информации из системы маркировки», — передают слова источника «Ведомости». Кроме того, невозможно будет приобрести лекарства, если в системе нет информации, что Росздравнадзор выдал разрешение на их ввод в гражданский оборот. Сами поправки в закон «Об обращении лекарственных средств» были внесены в нижнюю палату парламента 31 мая. Власти РФ поручили создать проект, благодаря которому будет технически невозможна продажа просроченных и украденных лекарств. Отмечается, что сейчас подобные случаи продажи таких товаров есть. По словас заместителя гендиректора Центра развития перспективных технологий Реваза Юсупова, каждый такой случай несет потенциальную угрозу жизни и здоровью граждан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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