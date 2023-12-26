В России заблокируют продажи просроченных и украденных лекарств

В России будет технически невозможна продажа просроченных и украденных лекарств. Власти поручили предусмотреть это в системе маркировки. Разработать такой проект вице-премьер Дмитрий Григоренко поручил Минздраву, Минпромторгу и Минэкономразвития.
«Вице-премьер Дмитрий Григоренко поручил Минздраву, Минпромторгу и Минэкономразвития разработать проект постановления правительства, запрещающий реализацию нелегальных и просроченных лекарств на основании информации в системе маркировки», — передает текст документа РБК. Отмечается, что такой нормативный акт будет разработан в качестве дополнительной защиты потребителей.
После изменений в законодательстве просроченные и украденные товары будет невозможно пробить на кассе, сказано в сообщении. Отмечается, что сейчас подобные случаи продажи таких товаров есть. Заместитель гендиректора Центра развития перспективных технологий Реваз Юсупов сообщает, что каждый такой случай несет потенциальную угрозу жизни и здоровью граждан.
Ранее сообщалось о необходимости запретить продажи корвалола и валокордина в России, передает телеканал «360». Это связано с тем, что в состав этих препаратов входит фенобарбитал, который имеет множество побочных эффектов.
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