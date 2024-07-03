Ozon столкнулся с трудностями с оформлением заказов техники из КНР

«Коммерсант»: Ozon столкнулся с трудностями с оформлением заказов из Китая

03 июля 2024 в 04:40 Размер текста - 17 +

Маркетплейсы корректируют ассортимент из-за новых требований Фото: Илья Московец © URA.RU Маркетплейс Ozon столкнулся с проблемами в трансграничной торговле из-за китайских банков, которые якобы ужесточили проверку российских контрагентов. Покупатели, особенно при заказе и доставке крупной бытовой техники из КНР, а также селлеры на Ozon Global выражают свое недовольство возникшими при оформлении трудностями. «С весны 2024 года большинство зарубежных банков, включая китайские, усложнили процедуры внутреннего контроля контрагентов, отправляющих продукцию в РФ. Проблемы с платежами усугубляются введением Евросоюзом запрета на использование российского аналога системы SWIFT», — цитирует пресс-службу Ozon «Коммерсант». Издание уточняет, что изменения в пороге беспошлинного ввоза товаров для частных лиц, сниженном с одной тысячи евро до 200, также оказали влияние на ассортимент дорогостоящей электроники на российских онлайн-площадках. Из-за этого маркетплейсы скорректировали свой ассортимент. Ранее URA.RU сообщало, что в России начали продавать бытовую технику, предназначенную для Украины. Зарубежные фабрики перенаправили потоки из-за падения спроса на нее на фоне спецоперации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Маркетплейс Ozon столкнулся с проблемами в трансграничной торговле из-за китайских банков, которые якобы ужесточили проверку российских контрагентов. Покупатели, особенно при заказе и доставке крупной бытовой техники из КНР, а также селлеры на Ozon Global выражают свое недовольство возникшими при оформлении трудностями. «С весны 2024 года большинство зарубежных банков, включая китайские, усложнили процедуры внутреннего контроля контрагентов, отправляющих продукцию в РФ. Проблемы с платежами усугубляются введением Евросоюзом запрета на использование российского аналога системы SWIFT», — цитирует пресс-службу Ozon «Коммерсант». Издание уточняет, что изменения в пороге беспошлинного ввоза товаров для частных лиц, сниженном с одной тысячи евро до 200, также оказали влияние на ассортимент дорогостоящей электроники на российских онлайн-площадках. Из-за этого маркетплейсы скорректировали свой ассортимент. Ранее URA.RU сообщало, что в России начали продавать бытовую технику, предназначенную для Украины. Зарубежные фабрики перенаправили потоки из-за падения спроса на нее на фоне спецоперации.