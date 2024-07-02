Над Курганской областью летал странный объект
Жители Шатрово Курганской области заметили неопознанный летающий объект. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили очевидцы.
«В небе над Шатровским округом. Какой-то горящий объект летел», — делятся с URA.RU местные жители. Пока не удалось установить, какой именно объект пролетал над Курганской областью.
Ранее URA.RU писало, что жители нескольких регионов России, в том числе на Урале, рассказали об увиденном в небе НЛО. В социальные сети тогда хлынула волна фотографий и видео со светящимся в небе объектом.
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