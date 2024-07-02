02 июля 2024

Над курганским округом заметили НЛО. Видео

Курганцы заметили над Шатрово летающий объект
© Служба новостей «URA.RU»
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Над Курганской областью летал странный объект
Над Курганской областью летал странный объект Фото:

Жители Шатрово Курганской области заметили неопознанный летающий объект. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили очевидцы. 

«В небе над Шатровским округом. Какой-то горящий объект летел», — делятся с URA.RU местные жители. Пока не удалось установить, какой именно объект пролетал над Курганской областью. 

Ранее URA.RU писало, что жители нескольких регионов России, в том числе на Урале, рассказали об увиденном в небе НЛО. В социальные сети тогда хлынула волна фотографий и видео со светящимся в небе объектом.

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Жители Шатрово Курганской области заметили неопознанный летающий объект. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили очевидцы.  «В небе над Шатровским округом. Какой-то горящий объект летел», — делятся с URA.RU местные жители. Пока не удалось установить, какой именно объект пролетал над Курганской областью.  Ранее URA.RU писало, что жители нескольких регионов России, в том числе на Урале, рассказали об увиденном в небе НЛО. В социальные сети тогда хлынула волна фотографий и видео со светящимся в небе объектом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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