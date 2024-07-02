Что известно об уволенном сотруднике МЧС, который спас малыша из-под завалов в Магнитогорске

Сотрудник МЧС Гриценко, спасший малыша в Магнитогорске, уволен за утрату доверия

03 июля 2024 в 12:33 Размер текста - 17 +

Петр Гриценко спас ребенка из-под завалов обрушившегося подъезда в Магнитогорске Фото: Илья Московец © URA.RU Спасатель Петр Гриценко, доставший живым 10-месячного Ваню Фокина из-под завалов обрушившегося подъезда дома в Магнитогорске Челябинской области, был уволен из МЧС с формулировкой «в связи с утратой доверия». Биографию офицера, прошедшего путь от школьника в маленьком селе до полковника МЧС, читайте в материале URA.RU. Где родился герой Гриценко Петр Николаевич родился 6 июля 1984 года в селе Ильинка Хабаровского края. После окончания школы молодой человек поступил в Академию Гражданской Защиты МЧС РФ, которую закончил с отличием. После этого офицер продолжил службу в воинской части № 35489. В период с 2006 по 2011 год Гриценко последовательно занимал должности руководителя группы солдат, капитана спортивной команды центра по спасательному пятиборью, начальника центра по физической подготовке и спорту, начальника водолазного отдела и начальника первого управления Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер». Участие в ликвидации ЧС Гриценко принимал непосредственное участие в ликвидации последствий наиболее сложных и опасных чрезвычайных происшествий, в числе которых авария на Саяно-Шушинской гидроэлектростанции и крушение теплохода «Булгария». Затем опытный спасатель возглавлял поисковые группы при ликвидации последствий катастрофы самолета «Сухой Суперджет 100» в горах, а позже — самолета AIRBUS А320 в акватории Яванского моря Индонезии, самолета AIRBUS А321 в Египте, Ил-76 в Иркутске и Ту — 154 в акватории Черного моря. Спасатель также разбирал завалы после землетрясения в Турции. Здесь удалось спасти пожилого мужчину спустя семь суток после начала бедствия. Зона особого внимания — туризм За годы работы Гриценко представил доклады о проведенной работе в сфере предупреждения возникновения опасных ситуаций в сфере туризма. Так, в 2023 году он выступил с докладом, где сообщил об увеличении числа туристов, регистрирующих прохождение групп по маршруту в МЧС. Это позволило держать постоянную связь с туристами и оказывать оперативную помощь в случае необходимости. Спасение Вани Фокина Гриценко спас 10-месячного ребенка Ваню Фокина, вытащив его из-под завалов частично рухнувшего дома в Магнитогорске. Инцидент произошел ранним утром 31 декабря 2018 года. Из-за взрыва бытового газа обрушился седьмой подъезд жилого дома № 164 на проспекте Карла Маркса. Под завалами погибли 39 человек, в их числе шесть детей. Предполагаемое местонахождение грудного ребенка показал отец мальчика. Трое спасателей начали предельно осторожно разгребать завалы. Ваня был извлечен снизу из детской кроватки, к тому времени он более 35 часов находился на морозе со сломанной ножкой. Малыша спасла теплая одежда, флисовое одеяло и плач, который услышали спасатели. Гриценко назвал это настоящим новогодним чудом. Петр Гриценко рассказывает о спасении Вани Фокина Фото: Илья Московец © URA.RU Ребенка в тяжелом состоянии передали медикам, которые госпитализировали его в местную больницу. Затем Ваню перевезли в московскую клинику, где он пошел на поправку. Мальчик стал крестником МЧС, спасатели регулярно навещают его, дарят подарки на Новый год, который стал вторым днем рождения. В конце 2019 года за проявленный героизм и мужество Гриценко был повышен в звании до полковника и награжден крестом «За доблесть». Личная жизнь Полковник Гриценко женат. Воспитывает троих детей. Карьера Как сообщила URA.RU мама спасенного малыша Ольга Фокина, с Гриценко она общалась через центр «Лидер». По ее данным, после спасения ребенка спасатель пошел на повышение. До июня 2024 года Гриценко занимал должность замдиректора Департамента спасательных формирований МЧС России. Начальник Управления первоочередных аварийно-спасательных работ в зоне ЧС. Дослужился до чина полковника, отмечен государственными наградами. 7 июня 2024 года был уволен из рядов МЧС с формулировкой «в связи с утратой доверия». По данным портала «Госсслужба», причиной увольнения послужило нарушение Гриценко требований законодательства в сфере противодействия коррупции, включая непринятие мер к урегулированию конфликта интересов и непредоставление сведений о доходах, расходах и имуществе своей жены, себя и детей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Спасатель Петр Гриценко, доставший живым 10-месячного Ваню Фокина из-под завалов обрушившегося подъезда дома в Магнитогорске Челябинской области, был уволен из МЧС с формулировкой «в связи с утратой доверия». Биографию офицера, прошедшего путь от школьника в маленьком селе до полковника МЧС, читайте в материале URA.RU. Где родился герой Гриценко Петр Николаевич родился 6 июля 1984 года в селе Ильинка Хабаровского края. После окончания школы молодой человек поступил в Академию Гражданской Защиты МЧС РФ, которую закончил с отличием. После этого офицер продолжил службу в воинской части № 35489. В период с 2006 по 2011 год Гриценко последовательно занимал должности руководителя группы солдат, капитана спортивной команды центра по спасательному пятиборью, начальника центра по физической подготовке и спорту, начальника водолазного отдела и начальника первого управления Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер». Участие в ликвидации ЧС Гриценко принимал непосредственное участие в ликвидации последствий наиболее сложных и опасных чрезвычайных происшествий, в числе которых авария на Саяно-Шушинской гидроэлектростанции и крушение теплохода «Булгария». Затем опытный спасатель возглавлял поисковые группы при ликвидации последствий катастрофы самолета «Сухой Суперджет 100» в горах, а позже — самолета AIRBUS А320 в акватории Яванского моря Индонезии, самолета AIRBUS А321 в Египте, Ил-76 в Иркутске и Ту — 154 в акватории Черного моря. Спасатель также разбирал завалы после землетрясения в Турции. Здесь удалось спасти пожилого мужчину спустя семь суток после начала бедствия. Зона особого внимания — туризм За годы работы Гриценко представил доклады о проведенной работе в сфере предупреждения возникновения опасных ситуаций в сфере туризма. Так, в 2023 году он выступил с докладом, где сообщил об увеличении числа туристов, регистрирующих прохождение групп по маршруту в МЧС. Это позволило держать постоянную связь с туристами и оказывать оперативную помощь в случае необходимости. Спасение Вани Фокина Гриценко спас 10-месячного ребенка Ваню Фокина, вытащив его из-под завалов частично рухнувшего дома в Магнитогорске. Инцидент произошел ранним утром 31 декабря 2018 года. Из-за взрыва бытового газа обрушился седьмой подъезд жилого дома № 164 на проспекте Карла Маркса. Под завалами погибли 39 человек, в их числе шесть детей. Предполагаемое местонахождение грудного ребенка показал отец мальчика. Трое спасателей начали предельно осторожно разгребать завалы. Ваня был извлечен снизу из детской кроватки, к тому времени он более 35 часов находился на морозе со сломанной ножкой. Малыша спасла теплая одежда, флисовое одеяло и плач, который услышали спасатели. Гриценко назвал это настоящим новогодним чудом. Ребенка в тяжелом состоянии передали медикам, которые госпитализировали его в местную больницу. Затем Ваню перевезли в московскую клинику, где он пошел на поправку. Мальчик стал крестником МЧС, спасатели регулярно навещают его, дарят подарки на Новый год, который стал вторым днем рождения. В конце 2019 года за проявленный героизм и мужество Гриценко был повышен в звании до полковника и награжден крестом «За доблесть». Личная жизнь Полковник Гриценко женат. Воспитывает троих детей. Карьера Как сообщила URA.RU мама спасенного малыша Ольга Фокина, с Гриценко она общалась через центр «Лидер». По ее данным, после спасения ребенка спасатель пошел на повышение. До июня 2024 года Гриценко занимал должность замдиректора Департамента спасательных формирований МЧС России. Начальник Управления первоочередных аварийно-спасательных работ в зоне ЧС. Дослужился до чина полковника, отмечен государственными наградами. 7 июня 2024 года был уволен из рядов МЧС с формулировкой «в связи с утратой доверия». По данным портала «Госсслужба», причиной увольнения послужило нарушение Гриценко требований законодательства в сфере противодействия коррупции, включая непринятие мер к урегулированию конфликта интересов и непредоставление сведений о доходах, расходах и имуществе своей жены, себя и детей.