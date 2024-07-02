02 июля 2024

В Челябинске рухнули перекрытия строящегося футбольного стадиона

© Служба новостей «URA.RU»
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Крытый манеж возводится на Северо-Западе Челябинска
Крытый манеж возводится на Северо-Западе Челябинска Фото:

В Челябинске на пересечении Университетской Набережной и улицы Молодогвардейцев рухнули перекрытия строящегося крытого футбольного манежа. Информация об этом появилась 3 июля в соцсетях.

«Подразделения МЧС выехали на место. Информация уточняется», — заявили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Корреспондент URA.RU отправился на место происшествия. Агентство продолжит следить за развитием ситуации.

Обновлено в 11:13 по уральскому времени

"Сотрудники МЧС на месте. Со слов работников пострадавших нет. Информация уточняется", — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

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В Челябинске на пересечении Университетской Набережной и улицы Молодогвардейцев рухнули перекрытия строящегося крытого футбольного манежа. Информация об этом появилась 3 июля в соцсетях. «Подразделения МЧС выехали на место. Информация уточняется», — заявили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области. Корреспондент URA.RU отправился на место происшествия. Агентство продолжит следить за развитием ситуации. Обновлено в 11:13 по уральскому времени "Сотрудники МЧС на месте. Со слов работников пострадавших нет. Информация уточняется", — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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