В Челябинске рухнули перекрытия строящегося футбольного стадиона

В Челябинске на пересечении Университетской Набережной и улицы Молодогвардейцев рухнули перекрытия строящегося крытого футбольного манежа. Информация об этом появилась 3 июля в соцсетях.
«Подразделения МЧС выехали на место. Информация уточняется», — заявили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.
Корреспондент URA.RU отправился на место происшествия. Агентство продолжит следить за развитием ситуации.
Обновлено в 11:13 по уральскому времени
"Сотрудники МЧС на месте. Со слов работников пострадавших нет. Информация уточняется", — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.
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