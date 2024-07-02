02 июля 2024

Челябинцев наказали за дважды замороженные мясо цыплят для детского питания

© Служба новостей «URA.RU»
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Компании получили предостережения за использование дважды замороженной мясной продукции
Компании получили предостережения за использование дважды замороженной мясной продукции Фото:

Компании Челябинской области получили предостережение за дважды замороженное мясо цыплят, которое поставили для детского питания. Как URA.RU 3 июля сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, вес партии составил одну тонну 58 кг.

«Предприятие Челябинска выпустило из 1058 кг замороженных тушек цыпленка-бройлера второго сорта замороженную продукцию: крыло, кожу, бедро, суповой набор, голень кур, грудку. Иными словами, выпущенная продукция была заморожена дважды. Россельхознадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований», — пояснили URA.RU в управлении.

В ходе инцидента служба зафиксировала нарушение техрегламента Таможенного союза. Следом уже другая компания поставила данную партию мяса в школу Нязепетровского района. Это стало еще одним нарушением теперь уже со стороны поставщика, поскольку дважды замороженное мясо детям давать запрещается.

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Компании Челябинской области получили предостережение за дважды замороженное мясо цыплят, которое поставили для детского питания. Как URA.RU 3 июля сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, вес партии составил одну тонну 58 кг. «Предприятие Челябинска выпустило из 1058 кг замороженных тушек цыпленка-бройлера второго сорта замороженную продукцию: крыло, кожу, бедро, суповой набор, голень кур, грудку. Иными словами, выпущенная продукция была заморожена дважды. Россельхознадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований», — пояснили URA.RU в управлении. В ходе инцидента служба зафиксировала нарушение техрегламента Таможенного союза. Следом уже другая компания поставила данную партию мяса в школу Нязепетровского района. Это стало еще одним нарушением теперь уже со стороны поставщика, поскольку дважды замороженное мясо детям давать запрещается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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