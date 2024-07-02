Челябинцев наказали за дважды замороженные мясо цыплят для детского питания

Компании Челябинской области получили предостережение за дважды замороженное мясо цыплят, которое поставили для детского питания. Как URA.RU 3 июля сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, вес партии составил одну тонну 58 кг.
«Предприятие Челябинска выпустило из 1058 кг замороженных тушек цыпленка-бройлера второго сорта замороженную продукцию: крыло, кожу, бедро, суповой набор, голень кур, грудку. Иными словами, выпущенная продукция была заморожена дважды. Россельхознадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований», — пояснили URA.RU в управлении.
В ходе инцидента служба зафиксировала нарушение техрегламента Таможенного союза. Следом уже другая компания поставила данную партию мяса в школу Нязепетровского района. Это стало еще одним нарушением теперь уже со стороны поставщика, поскольку дважды замороженное мясо детям давать запрещается.
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