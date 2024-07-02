Екатеринбуржец, зарезавший сожительницу на глазах у всех, был под наркотиками

03 июля 2024 в 12:29 Размер текста - 17 +

Сергей Зуев несколько раз вонзил нож в грудь женщине, с которой пытался построить семью Фото: Илья Московец © URA.RU Житель Екатеринбурга Сергей Зуев, которого обвиняют в убийстве бывшей сожительницы возле офиса «Сбербанка» на Уралмаше, в момент преступления был в состоянии наркотического опьянения. Новые обстоятельства резонансной истории раскрыли в прокуратуре Свердловской области. «По версии следствия, 18 мая 2024 года около 12 часов обвиняемый, находясь в состоянии наркотического опьянения, вызвал поговорить на улицу 30-летнюю бывшую сожительницу, которая работала в одном из отделений банка по улице Победы. В ходе продолжающейся ссоры на почве ревности и личных неприязненных отношений мужчина напал на девушку», — напомнили в надзорном ведомстве. Зуев нанес Анне Кашиной — так звали женщину — несколько ножевых ранений. От полученных травм она скончалась на месте происшествия. Вместе они прожили много лет, у них осталась девятилетняя дочь. Как ранее сообщало URA.RU, следствие по делу Зуева закончено. Материалы направили в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Все материалы по громкому делу URA.RU собирает в отдельном сюжете. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Екатеринбурга Сергей Зуев, которого обвиняют в убийстве бывшей сожительницы возле офиса «Сбербанка» на Уралмаше, в момент преступления был в состоянии наркотического опьянения. Новые обстоятельства резонансной истории раскрыли в прокуратуре Свердловской области. «По версии следствия, 18 мая 2024 года около 12 часов обвиняемый, находясь в состоянии наркотического опьянения, вызвал поговорить на улицу 30-летнюю бывшую сожительницу, которая работала в одном из отделений банка по улице Победы. В ходе продолжающейся ссоры на почве ревности и личных неприязненных отношений мужчина напал на девушку», — напомнили в надзорном ведомстве. Зуев нанес Анне Кашиной — так звали женщину — несколько ножевых ранений. От полученных травм она скончалась на месте происшествия. Вместе они прожили много лет, у них осталась девятилетняя дочь. Как ранее сообщало URA.RU, следствие по делу Зуева закончено. Материалы направили в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Все материалы по громкому делу URA.RU собирает в отдельном сюжете.