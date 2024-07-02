02 июля 2024

Екатеринбуржец, зарезавший сожительницу на глазах у всех, был под наркотиками

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения Сергею Зуеву. Екатеринбург , зуев сергей
Сергей Зуев несколько раз вонзил нож в грудь женщине, с которой пытался построить семью Фото:

Житель Екатеринбурга Сергей Зуев, которого обвиняют в убийстве бывшей сожительницы возле офиса «Сбербанка» на Уралмаше, в момент преступления был в состоянии наркотического опьянения. Новые обстоятельства резонансной истории раскрыли в прокуратуре Свердловской области.

«По версии следствия, 18 мая 2024 года около 12 часов обвиняемый, находясь в состоянии наркотического опьянения, вызвал поговорить на улицу 30-летнюю бывшую сожительницу, которая работала в одном из отделений банка по улице Победы. В ходе продолжающейся ссоры на почве ревности и личных неприязненных отношений мужчина напал на девушку», — напомнили в надзорном ведомстве.

Зуев нанес Анне Кашиной — так звали женщину — несколько ножевых ранений. От полученных травм она скончалась на месте происшествия. Вместе они прожили много лет, у них осталась девятилетняя дочь. Как ранее сообщало URA.RU, следствие по делу Зуева закончено. Материалы направили в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Все материалы по громкому делу URA.RU собирает в отдельном сюжете.

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Житель Екатеринбурга Сергей Зуев, которого обвиняют в убийстве бывшей сожительницы возле офиса «Сбербанка» на Уралмаше, в момент преступления был в состоянии наркотического опьянения. Новые обстоятельства резонансной истории раскрыли в прокуратуре Свердловской области. «По версии следствия, 18 мая 2024 года около 12 часов обвиняемый, находясь в состоянии наркотического опьянения, вызвал поговорить на улицу 30-летнюю бывшую сожительницу, которая работала в одном из отделений банка по улице Победы. В ходе продолжающейся ссоры на почве ревности и личных неприязненных отношений мужчина напал на девушку», — напомнили в надзорном ведомстве. Зуев нанес Анне Кашиной — так звали женщину — несколько ножевых ранений. От полученных травм она скончалась на месте происшествия. Вместе они прожили много лет, у них осталась девятилетняя дочь. Как ранее сообщало URA.RU, следствие по делу Зуева закончено. Материалы направили в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Все материалы по громкому делу URA.RU собирает в отдельном сюжете.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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