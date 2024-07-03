В Верховной Раде устроили истерику из-за неготовности ВСУ к принятию истребителей F-16

Нардеп Безуглая: Олещук виновен в отсутствии подготовки Украины к принятию F-16

03 июля 2024 в 12:41 Размер текста - 17 +

Безуглая обвинила Олещука в отсутствии подготовки к принятию западных F-16 на Украине Фото: Zuma\TASS новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Командующий ВС ВСУ Николай Олещук отказывается приходить в комитет парламента Украины по вопросам обороны, ему нечего сказать по поводу отсутствия подготовки к принятию истребителей F-16. Об этом сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. «Командующий Воздушных сил ВСУ генерал Николай Олещук не менее года отказывается приходить на Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Ему нечего сказать [по поводу отсутствия подготовки ВСУ]», — заявила Безуглая в своем telegram-канале. Она добавила, что командующий прислал на заседание нескольких офицеров, которые ведут контроль по истребителям. Ими будут усилены системы ПВО, но не более. Нардеп отметила, что таким образом передача F-16 Украине не приведет к кардинальным изменениям в ходе военных действий. Отсутствие «волшебных штурмов и контрнаступлений», а также неготовность инфраструктуры и недостаточное внимание к обучению пилотов со стороны ВСУ уменьшают потенциальную эффективность такой помощи. В дополнение к этому, Марьяна Безуглая указывает на проблему потери «голоса летчиков» и невыполнение элементарных задач. Она подчеркнула, что представители украинских военных, ответственные за ПВО, не уделяют должного внимания потребностям летного состава. Ранее французские эксперты предположили, что украинские военные могли впервые использовать истребители F-16 в боевых условиях. Официального подтверждения этой информации пока не последовало. Также Ксавье Тайтельман, бывший военный летчик и эксперт по воздушной обороне, утверждает, что применение F-16 на территории Украины подтверждается данными Иностранного легиона. Однако детали и официальные комментарии отсутствуют. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Командующий ВС ВСУ Николай Олещук отказывается приходить в комитет парламента Украины по вопросам обороны, ему нечего сказать по поводу отсутствия подготовки к принятию истребителей F-16. Об этом сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. «Командующий Воздушных сил ВСУ генерал Николай Олещук не менее года отказывается приходить на Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Ему нечего сказать [по поводу отсутствия подготовки ВСУ]», — заявила Безуглая в своем telegram-канале. Она добавила, что командующий прислал на заседание нескольких офицеров, которые ведут контроль по истребителям. Ими будут усилены системы ПВО, но не более. Нардеп отметила, что таким образом передача F-16 Украине не приведет к кардинальным изменениям в ходе военных действий. Отсутствие «волшебных штурмов и контрнаступлений», а также неготовность инфраструктуры и недостаточное внимание к обучению пилотов со стороны ВСУ уменьшают потенциальную эффективность такой помощи. В дополнение к этому, Марьяна Безуглая указывает на проблему потери «голоса летчиков» и невыполнение элементарных задач. Она подчеркнула, что представители украинских военных, ответственные за ПВО, не уделяют должного внимания потребностям летного состава. Ранее французские эксперты предположили, что украинские военные могли впервые использовать истребители F-16 в боевых условиях. Официального подтверждения этой информации пока не последовало. Также Ксавье Тайтельман, бывший военный летчик и эксперт по воздушной обороне, утверждает, что применение F-16 на территории Украины подтверждается данными Иностранного легиона. Однако детали и официальные комментарии отсутствуют.