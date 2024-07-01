«Военная хроника»: эксперты сообщают о первом применении F-16 на Украине

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Истребитель F-16. stock, нато, сша, истребитель, f-16, ф-16,  stock
На поле боя на Украине впервые появились истребители F-16, пишет «Военная хроника» Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Эксперты из Франции сообщили о возможном первом боевом использовании ВСУ истребителей F-16 на территории Украины. Подробностей не сообщается.

«Французские эксперты сообщают, что на Украине, предположительно, состоялось первое боевое применение истребителей F-16», — говорится в сообщении telegram-канала «Военная хроника». Там добавили, что данная информация пока не получила официального подтверждения.

Согласно материалу, бывший военный летчик и консультант по воздушной обороне Ксавье Тайтельман заявил, что применение F-16 на Украине, в частности, подтверждают в Иностранном легионе. Однако официальные источники пока не предоставили никаких подробностей по этому поводу, передали в telegram-канале.

В апреле 2023 года страны-члены НАТО согласились начать подготовку Украины к получению и использованию истребителей F-16. Это важный шаг в усилении военной помощи Украине. Согласно заявлению помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана Штаты планируют разместить истребители F-16 на украинских аэродромах.

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Эксперты из Франции сообщили о возможном первом боевом использовании ВСУ истребителей F-16 на территории Украины. Подробностей не сообщается. «Французские эксперты сообщают, что на Украине, предположительно, состоялось первое боевое применение истребителей F-16», — говорится в сообщении telegram-канала «Военная хроника». Там добавили, что данная информация пока не получила официального подтверждения. Согласно материалу, бывший военный летчик и консультант по воздушной обороне Ксавье Тайтельман заявил, что применение F-16 на Украине, в частности, подтверждают в Иностранном легионе. Однако официальные источники пока не предоставили никаких подробностей по этому поводу, передали в telegram-канале. В апреле 2023 года страны-члены НАТО согласились начать подготовку Украины к получению и использованию истребителей F-16. Это важный шаг в усилении военной помощи Украине. Согласно заявлению помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана Штаты планируют разместить истребители F-16 на украинских аэродромах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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