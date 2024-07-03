В Кремле раскрыли, ведет ли Путин переговоры с Трампом по Украине

Песков: Трамп и Путин не ведут переговоров по конфликту на Украине
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прессекретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции по окончанию голосования на выборах 2024. Москва, песков дмитрий, топ
Песков опроверг сообщения о переговорах Трампа и Путина Фото:

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что Владимир Путин и кандидат в президенты США Дональд Трамп ведут диалог по ситуации на Украине. Таким образом он ответил на сообщения западных СМИ якобы о переговорах российского лидера с бывшим американским президентом.

«Нет, это не так», — сказал представитель Кремля. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Ранее издание Politico сообщало, что Трамп в рамках плана по Украине обсуждает с Путиным, какую часть территорий может сохранить Россия. Подробностей о том, в каком формате проводятся эти переговоры и на какой стадии они находятся, а также о каких территориях идет речь, СМИ не приводит.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что Владимир Путин и кандидат в президенты США Дональд Трамп ведут диалог по ситуации на Украине. Таким образом он ответил на сообщения западных СМИ якобы о переговорах российского лидера с бывшим американским президентом. «Нет, это не так», — сказал представитель Кремля. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее издание Politico сообщало, что Трамп в рамках плана по Украине обсуждает с Путиным, какую часть территорий может сохранить Россия. Подробностей о том, в каком формате проводятся эти переговоры и на какой стадии они находятся, а также о каких территориях идет речь, СМИ не приводит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...