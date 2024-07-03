В Кремле раскрыли, ведет ли Путин переговоры с Трампом по Украине

Песков: Трамп и Путин не ведут переговоров по конфликту на Украине

03 июля 2024 в 13:02 Размер текста - 17 +

Песков опроверг сообщения о переговорах Трампа и Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что Владимир Путин и кандидат в президенты США Дональд Трамп ведут диалог по ситуации на Украине. Таким образом он ответил на сообщения западных СМИ якобы о переговорах российского лидера с бывшим американским президентом. «Нет, это не так», — сказал представитель Кремля. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее издание Politico сообщало, что Трамп в рамках плана по Украине обсуждает с Путиным, какую часть территорий может сохранить Россия. Подробностей о том, в каком формате проводятся эти переговоры и на какой стадии они находятся, а также о каких территориях идет речь, СМИ не приводит. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что Владимир Путин и кандидат в президенты США Дональд Трамп ведут диалог по ситуации на Украине. Таким образом он ответил на сообщения западных СМИ якобы о переговорах российского лидера с бывшим американским президентом. «Нет, это не так», — сказал представитель Кремля. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее издание Politico сообщало, что Трамп в рамках плана по Украине обсуждает с Путиным, какую часть территорий может сохранить Россия. Подробностей о том, в каком формате проводятся эти переговоры и на какой стадии они находятся, а также о каких территориях идет речь, СМИ не приводит.