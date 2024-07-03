Обрушение строящегося стадиона в Челябинске попало на видеорегистратор. Видео

В обрушении строящегося стадиона в Челябинске повредился кран с рабочим в кабине
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Балки при падении повредили автомобильный кран
Балки при падении повредили автомобильный кран Фото:

В Челябинске обрушение конструкции строящегося футбольного корта 3 июля попало на видеорегистратор очевидцев. Как сообщили URA.RU в пресс-службе подрядной организации «АстраСтройИнвест», поврежден оказался и автомобильный кран.

«Во время инцидента также получил повреждения автомобильный кран, который работал на стройплощадке, водитель не пострадал. Информация о падении башенного крана не соответствует действительности», — сообщил представитель подрядчика.

Падение балок попало на видеорегистратор подписчика telegram-канала «Наш Челябинск». Согласно предположениям подрядчика, причиной падения могла стать непогода или неисправность домкрата. По данным регионального МЧС, в инциденте никто не пострадал. Рабочие уже начали демонтаж неисправной конструкции.

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В Челябинске обрушение конструкции строящегося футбольного корта 3 июля попало на видеорегистратор очевидцев. Как сообщили URA.RU в пресс-службе подрядной организации «АстраСтройИнвест», поврежден оказался и автомобильный кран. «Во время инцидента также получил повреждения автомобильный кран, который работал на стройплощадке, водитель не пострадал. Информация о падении башенного крана не соответствует действительности», — сообщил представитель подрядчика. Падение балок попало на видеорегистратор подписчика telegram-канала «Наш Челябинск». Согласно предположениям подрядчика, причиной падения могла стать непогода или неисправность домкрата. По данным регионального МЧС, в инциденте никто не пострадал. Рабочие уже начали демонтаж неисправной конструкции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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