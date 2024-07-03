В Челябинске обрушение конструкции строящегося футбольного корта 3 июля попало на видеорегистратор очевидцев. Как сообщили URA.RU в пресс-службе подрядной организации «АстраСтройИнвест», поврежден оказался и автомобильный кран.
«Во время инцидента также получил повреждения автомобильный кран, который работал на стройплощадке, водитель не пострадал. Информация о падении башенного крана не соответствует действительности», — сообщил представитель подрядчика.
Падение балок попало на видеорегистратор подписчика telegram-канала «Наш Челябинск». Согласно предположениям подрядчика, причиной падения могла стать непогода или неисправность домкрата. По данным регионального МЧС, в инциденте никто не пострадал. Рабочие уже начали демонтаж неисправной конструкции.
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