В Челябинске на пересечении Университетской Набережной и улицы Молодогвардейцев, на стройке футбольного манежа, где 2 июля рухнули перекрытия, продолжают находиться рабочие. Как передает корреспондент URA.RU, в результате обрушения никто не пострадал.
«По словам рабочих, пострадавших нет. На месте находятся службы, вблизи стройки дежурит скорая помощь», — сообщает корреспондент URA.RU с места инцидента.
Информацию об отсутствии пострадавших подтвердили и в пресс-службе регионального МЧС. В ведомстве уточнили, что работники уже проводят демонтаж поврежденных балок. Помощь МЧС не потребовалась. Ситуацию прокомментировала подрядная организация.
«Во время монтажа на строительной площадке произошло сложение ряда металлоконструкций. На сроки строительства это не повлияет. Информация по причинам произошедшего появится в течение недели», — сообщили представители подрядчика «АстраСтройИнвест».
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