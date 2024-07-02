02 июля 2024

На строящемся стадионе в Челябинске, где рухнули перекрытия, продолжают работать. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На стройке находится комиссия и рабочие
На стройке находится комиссия и рабочие Фото:

В Челябинске на пересечении Университетской Набережной и улицы Молодогвардейцев, на стройке футбольного манежа, где 2 июля рухнули перекрытия, продолжают находиться рабочие. Как передает корреспондент URA.RU, в результате обрушения никто не пострадал.

«По словам рабочих, пострадавших нет. На месте находятся службы, вблизи стройки дежурит скорая помощь», — сообщает корреспондент URA.RU с места инцидента.

Информацию об отсутствии пострадавших подтвердили и в пресс-службе регионального МЧС. В ведомстве уточнили, что работники уже проводят демонтаж поврежденных балок. Помощь МЧС не потребовалась. Ситуацию прокомментировала подрядная организация.

«Во время монтажа на строительной площадке произошло сложение ряда металлоконструкций. На сроки строительства это не повлияет. Информация по причинам произошедшего появится в течение недели», — сообщили представители подрядчика «АстраСтройИнвест».

Рабочие начали демонтаж рухнувшей конструкции
Рабочие начали демонтаж рухнувшей конструкции
Фото:
В результате инцидента никто не пострадал
В результате инцидента никто не пострадал
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске на пересечении Университетской Набережной и улицы Молодогвардейцев, на стройке футбольного манежа, где 2 июля рухнули перекрытия, продолжают находиться рабочие. Как передает корреспондент URA.RU, в результате обрушения никто не пострадал. «По словам рабочих, пострадавших нет. На месте находятся службы, вблизи стройки дежурит скорая помощь», — сообщает корреспондент URA.RU с места инцидента. Информацию об отсутствии пострадавших подтвердили и в пресс-службе регионального МЧС. В ведомстве уточнили, что работники уже проводят демонтаж поврежденных балок. Помощь МЧС не потребовалась. Ситуацию прокомментировала подрядная организация. «Во время монтажа на строительной площадке произошло сложение ряда металлоконструкций. На сроки строительства это не повлияет. Информация по причинам произошедшего появится в течение недели», — сообщили представители подрядчика «АстраСтройИнвест».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...