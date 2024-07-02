02 июля 2024

В ХМАО скончалась экс-глава аппарата общественной палаты

Экс-директор аппарата общественной палаты ХМАО Заболотская ушла из жизни
© Служба новостей «URA.RU»
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Скончалась экс-директор аппарата югорской общественной палаты Любовь Заболотская
Скончалась экс-директор аппарата югорской общественной палаты Любовь Заболотская Фото:

Экс-директор аппарата общественной палаты ХМАО Любовь Заболотская ушла из жизни в возрасте 53 лет. О кончине сообщила общественная палата округа в своем telegram-канале.

«С глубоким прискорбием сообщаем, 30 июня 2024 года в возрасте 53 лет ушла из жизни заботливая мать, мудрая светлая женщина Заболотская Любовь Николаевна. С 2009 года Любовь Николаевна работала в Аппарате Общественной палаты Югры, а с 2018 года по 2021 год возглавляла его», — говорится в сообщении.

Причина смерти не уточняется. Памятный пост в соцсети также опубликовала председатель югорской общественной палаты Алсу Маганова.

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Экс-директор аппарата общественной палаты ХМАО Любовь Заболотская ушла из жизни в возрасте 53 лет. О кончине сообщила общественная палата округа в своем telegram-канале. «С глубоким прискорбием сообщаем, 30 июня 2024 года в возрасте 53 лет ушла из жизни заботливая мать, мудрая светлая женщина Заболотская Любовь Николаевна. С 2009 года Любовь Николаевна работала в Аппарате Общественной палаты Югры, а с 2018 года по 2021 год возглавляла его», — говорится в сообщении. Причина смерти не уточняется. Памятный пост в соцсети также опубликовала председатель югорской общественной палаты Алсу Маганова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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