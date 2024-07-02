В ХМАО скончалась экс-глава аппарата общественной палаты

Экс-директор аппарата общественной палаты ХМАО Любовь Заболотская ушла из жизни в возрасте 53 лет. О кончине сообщила общественная палата округа в своем telegram-канале.
«С глубоким прискорбием сообщаем, 30 июня 2024 года в возрасте 53 лет ушла из жизни заботливая мать, мудрая светлая женщина Заболотская Любовь Николаевна. С 2009 года Любовь Николаевна работала в Аппарате Общественной палаты Югры, а с 2018 года по 2021 год возглавляла его», — говорится в сообщении.
Причина смерти не уточняется. Памятный пост в соцсети также опубликовала председатель югорской общественной палаты Алсу Маганова.
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